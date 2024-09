A magyar EU-elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte:

ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is, ezért a magyar uniós elnökség legfontosabb célkitűzése, hogy az EU versenyképességének igazi lökést adjon.

A találkozón – amelynek második részében a vasúti ágazat jövőjét is áttekintik a résztvevők – az EU tagországok és illetékes intézményeinek képviselői mellett jelen vannak a nyugat-balkáni országok, Moldova, Georgia, Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia miniszterei, államtitkárai is. Az ülésen ott van Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter is, az Északi Liga vezetője, aki a jelenlegi római kormányban az infrastrukturális és közlekedési tárcát vezeti.