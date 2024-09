Véleménye szerint az orosz–ukrán háború megítélése szempontjából is érdekesek a német tartományi választások, hiszen Szászországban és Türingiában is a fegyverszállítással szembenálló, azonnali tűzszünetet és békét követelő álláspont jutott többségbe. Jelezte: ott nemcsak az AfD és a BSW (Sahra Wagenknecht Szövetség) képviselte ezt az álláspontot, hanem a CDU-s szász miniszterelnök is, azaz az emberek 80 százaléka a háború és a fegyverszállítás ellen, valamint az azonnali tűzszünet és a béke mellett szavazott. Megjegyezte: a szász CDU-s miniszterelnök politikája e tekintetben minden szavában szembe ment a szövetségi CDU hivatalos politikájának. Úgy vélte: a pártok közül egyedül a CDU tudott megmaradni néppártnak, akkor is, ha türingiai eredménye története egyik legrosszabb eredménye, Szászországban pedig a miniszterelnöki pozíciónak és a CDU szövetségi politikájával való szembenállásnak köszönhetően tudta megőrizni pozícióit.

A ‘no war, no gender, no migration’ ügyében az AfD és BSW álláspontja közt nincs különbség

– mutatott rá Gulyás Gergely.