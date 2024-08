Megint megdőlt a hajnali országos melegrekord Sorozatban negyedik nap, szombat hajnalban is megdőlt a hajnali országos melegrekord – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap. Azt írták: szombat hajnalban Pécs Egyetem meteorológiai állomáson csak 27,7 Celsius-fokig hűlt a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó hajnali melegrekord. Az eddigi rekordot, 24 Celsius-fokot Berettyóújfalun mérték 1952-ben. Megdőlt a napi fővárosi hajnali melegrekord is: Pestszentlőrincen 24 fokig csökkent szombat hajnalban a levegő. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 22 fok volt, amit 1947-ben Istvánmezőn, 1985-ben a Széchenyi-hegyen, illetve 2022-ben a János-hegyen mértek. Az augusztus 17-ére vonatkozó napi maximum-hőmérséklet rekordja is megdőlt szombaton, Baja Csillagvizsgáló állomáson 40,4 fokot mértek. A korábbi rekordot ezen a napon Baján és Kübekházán mérték 2022-ben, akkor 37 fokig emelkedett a hőmérséklet.