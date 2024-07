A cikk egy másik hatósági közleményt is idéz, amely szerint egy másik akcióban, amelyet szintén ezen a területen hajtottak végre a belügyminisztérium tagjai, egy fegyveres afgán állampolgárra bukkantak, akinél pisztoly és töltény is voltk. Őt is 48 órás őrizetbe helyezték fegyver és robbanóanyag illegális előállítása, birtoklása, valamint fegyverkereskedelem gyanúja miatt – közölte a hatóság.

Amint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt hónapok kivételével szinte háborús állapotok uralkodtak a magyar–szerb határ mentén. Az erőd területeket a helyibéliek messze kerülték, mert azokat az embercsempészek és a migránsbandák uralták.

