Liga: rossz hír Ursula von der Leyen újraválasztása Ursula von der Leyen megerősítése rossz hír az európai polgárok, különösen az olaszok számára, a baloldali és a fanatikus környezetvédő erők veszélyes támogatása miatt – hangoztatta közleményben a Matteo Salvini vezette olasz Liga párt, miután az Európai Parlament csütörtökön újraválasztotta Ursula von der Leyent az Európai Bizottság élére. Az olasz jobboldali kormánypárt, a Patrióták Európáért frakció tagja, azt hangoztatta, hogy Ursula von der Leyen újraválasztása „elárulta annak a több millió választónak a szavazatát, akik az Európai Parlamenti választásokon változást kértek, és akiknek most a zöld szélsőségesek gyalázatos döntéseit kell elszenvedniük”. Matteo Salvini még a szavazás előtt közösségi bejegyzésben hangoztatta, hogy Ursula von der Leyen első célja a zöld átállás politikájának a megvalósítása lesz mandátuma első száz napjában. „Új adók és újabb őrült és felesleges kiadásokkal a vállalkozások, a dolgozók, az olasz és európai családok számára” – tette hozzá Salvini. A Liga nemmel szavazott Ursula von der Leyen megválasztására. A szavazás után Matteo Salvini a közösségi oldalán közölt videóban reagált. „Nem, nem és továbbra is nem! Ahogy ígéretet tettünk több millió olasznak, aki bizalmát adta nekünk, a Liga ma nemmel szavazott Strasbourgban a baloldallal való összeborulásra, a von der Leyen vezette bizottságra, amely a háborút szorgalmazza, illegális migránsok kikötését, valamint kínai elektromos autókat mindenkinek 2035-től. Védeni fogjuk a munkahelyeket, a családot, a biztonságot, Európa és a gyermekeink jövőjét. Szövetségeseinkkel az Európai Parlament harmadik legnagyobb csoportja vagyunk, a Patrióták csoportja, minket nem tudnak megvásárolni, nem kényszeríthetnek főhajtásra, csakis és kizárólag az olaszok védelmében emeljük büszkén a fejünket” – mondta Matteo Salvini a Liga vezetője a közösségi oldalán közölt videóban. Nemmel szavazott az Olasz Testvérek (FdI) frakciója is – jelentette be Carlo Fidanza, a másik olasz jobboldali párt európai delegációjának vezetője. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) tagjaként az FdI csak a szavazást követően hozta nyilvánosságra, hogy nem támogatta Ursula von der Leyen újraválasztását. Fidanza közölte, hogy az Ursula von der Leyen és az olasz kormányfő, Giorgia Meloni, az ECR elnöke közötti együttműködés ellenére „az utóbbi napok döntései, a von der Leyentől választott politikai oldal, a támogatottság keresése a baloldalon éppúgy mint a Zöldek között, lehetetlenné tette az Olasz Testvérek támogatását Ursula von der Leyen elnöki megerősítésében”. Carlo Fidanza úgy nyilatkozott, hogy sem az Európai Bizottság elnöke, sem a mögötte felsorakozott többség nem hallotta meg az európai parlamenti választások erős üzenetét, amely változást sürgetett. Az ECR társelnöke, Nicola Procaccini abszurdnak nevezte, hogy a „zöldek, az olyan szocialisták mint Frans Timmermans, a Franciaországban Macronnal elsüllyesztett liberálisok vették kezükbe Ursula von der Leyen sorsát, aki megadta magát nekik”. Procaccini leszögezte, hogy mostantól „a játszma a tartalomról folyik majd”. Hozzátette, hogy a baloldal és a Zöldek szavazataival megválasztott Ursula von der Leyennek a bizottságban az EP-választásokon győztes jobboldali kormányok biztosaival kell együtt dolgoznia. Az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó Hajrá, Olaszország! (FI), a harmadik olasz kormánypárt, támogatta Ursula von der Leyen újraválasztását. Az Európai Szocialisták Pártjához (PSE) tartozó Demokrata Párt (PD) támogatta von der Leyen újraválasztását. A legnagyobb olasz ellenzéki párt EP-képviselője, Sandro Ruotolo kijelentette, hogy von der Leyen támogatása „az egyetlen lehetőség a szélsőjobboldal fekete hullámaival szemben, melyek aláaknázzák a demokráciát és a jogállamot”.