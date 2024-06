Sárkányné Kertész Éva, a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium igazgatója elmondta, a gimnáziumot 1947-ben hozta létre a város vezetése, erős társadalmi közakaratnak engedve. Az iskola az elmúlt csaknem nyolcvan évben folyamatosan megújult, és az iskola vezetői - mindig a társadalom kihívásaihoz alkalmazkodva - újabb képzéseket indítottak, biztosítva, hogy a gimnázium Hajdúszoboszló értelmiségi-szellemi központja lehessen - mondta.

Hozzátette,

büszkék az iskolába járó 540 tanulóra, akik Hajdúszoboszlóról és a környező településekről érkeznek.

Kiemelte: az iskola oktatási célja az esélyteremtés, de nagy hangsúlyt fektetnek a hazafias nevelésre is, amely eddig is jelen volt az iskolában, de most ez ki tud teljesedni, az érdeklődők jobban elmélyülhetnek abban.