Moszkva és Peking viszonyát mély érdekeken alapulónak, nem pedig szituatív jellegűek nevezte. Rámutatott, hogy Kína továbbra is Oroszország fő gazdasági partnere, a kétoldalú kereskedelem pedig meghaladja várakozásokat. Elmondta, hogy a két ország a jövőben is hadgyakorlatokat fog tartani és Moszkvának a haditechnikában is van mit ajánlania Pekingnek.

Putyin hangsúlyozta, hogy az Oroszország és Kína közötti együttműködés elrettentő erő a nemzetközi színtéren és a stabilitás garanciája. Azt hangoztatta, hogy a nyugati országoknak a sikerük érdekében integrálódniuk kell Kína gazdaságába, nem pedig akadályozniuk a fejlődését.

Az izraeli-palesztin konfliktus kiéleződéséért az Egyesült Államokat tette felelőssé, amely szerinte monopolizálta a helyzet kezelését. Az orosz vezető szerint Izrael válasza a Hamász támadására nem háborúra, hanem a gázai lakosság teljes megsemmisítésére hasonlít. Hangsúlyozta, hogy a problémát a kétállami megoldással kell rendezni.

Rishi Sunakot személyesen várják Svájcba

Telefonon beszélt egymással az ukrán elnök és a brit miniszterelnök. A Volodimir Zelenszkij honlapjára felkerült információ szerint a fő téma a június 15-16-án Svájcban sorra kerülő globális békecsúcs előkészítése volt.

„Biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Királyság még a választások előtti időszak közepén is a legmagasabb szinten képviselteti magát a csúcstalálkozón” – mondta Volodimir Zelenszkij.

Magyarország segít

Magyarország területére 2024. június 5-én az ukrán-magyar határszakaszon 6220 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5523 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 64 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt szerdán: