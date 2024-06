– Ön szerint van visszaút vagy megállj ezen a lejtőn Európa számára?

– Minden háború emberi döntés eredménye. Azért jutottunk ide, mert a vezetők rossz döntéseket hoztak. Úgy látom, hogy Amerikában csak akkor lesznek jó döntések, ha Donald Trump visszatér, és Európában csak akkor, ha a mostani választáson határozott békepárti jelzést kapnak a vezetők.

– Utalt rá, milyen nagy szerencsének tartaná, ha Donald Trump visszatérne a Fehér Házba. Egyelőre azonban inkább a börtön felé tart.

– Az olyan elnöki rendszerben, mint az amerikai, óriási kilengések lehetségesek, ott börtönből is lehet választást nyerni. Azt hiszem, hogy minél jobban támadják Donald Trumpot, annál nagyobb segítséget jelent a számára. Ma már egyre többen látják úgy, hogy el akarják venni az amerikai emberektől azt a jogot, hogy ők válasszák meg maguknak a megfelelő elnököt, és még a választás előtt lehetetlen helyzetbe akarják hozni az egyik legesélyesebb jelöltet. Szerintem Donald Trump győzni fog, bármilyen ítélettel sújtják is.

– Gondolom, azt sem tartja véletlennek, hogy a magyar ellenzéket dollárban támogatják.

– Az amerikaiaknak olyan erőkivetítési rendszerük van az egész világban, így Magyarországon is, amellyel megpróbálhatják az adott országok vezetését a nekik tetsző irányba befolyásolni. Ez kipróbált rendszer, amelyet számos országban bevetettek már. Áll ez egyfelől magukat civilnek mondó, ám valójában politikai tevékenységet végző szervezetek támogatásából, kormányellenes pártok támogatásából, a kormány tekintélyét és támogatottságát csökkenteni akaró média támogatásából, illetve meghatározó befolyással rendelkező személyek kiválasztásából, akiket anyagi, szakmai karrierlehetőséggel a maguk oldalára állítanak. Van, ahol sikeresen működtetik ezt a rendszert, van, ahol nem. Európa legtöbb országa ma ezzel az amerikai erőátviteli rendszerrel szemben képtelen védekezni. Magyarország nemcsak azért sziget a liberális óceánban, mert konzervatív ország, hanem azért is, mert itt építettünk föl egyedül egy olyan önvédelmi rendszert, amely képes talpon maradni ilyen nagy nyugati, amerikai törekvéssel szemben. Amerika mindemellett a barátunk, a szövetségesünk. De a napnál is világosabb, hogy úgy szövetségesünk és úgy barátunk, hogy befolyásolni akar bennünket azokban a kérdésekben, amelyekben nem értünk egyet. Trump elnöksége azért volt üde színfolt, mert ő nem csinált ilyet. A háború előtt az amerikai erőkivetítést arra használták, hogy szellemi természetű ügyekben befolyásoljanak bennünket. A véleménykülönbségek leginkább a migráció és a genderkérdés kezelésében mutatkoztak meg. Ebben a két ügyben próbálták meg rávenni a magyar kormányt, hogy változtassa meg az álláspontját. Mi akkor is nemet mondtunk, és most, a háború idején is nemet mondunk.