A Labrisz Leszbikus Egyesület például továbbra is erőlteti a Meseország mindenkié című érzékenyítő mesekönyv terjesztését a gyerekek köré­ben, sőt meseíró kurzust, illetve pályázatot is kiírtak az LMBTQ-kisebbség elfogadtatása érdekében - számol be róla a lap.

A baloldali politikusok és David Pressman amerikai nagykövet által is preferált pride támogatásával egy könyvesboltban olyan programot szerveztek, ahol pedagógusok és iskolások ismerkedhetnek meg a Meseország mindenkié című mesekönyvvel, illetve részt vesznek egy alsós diákoknak, vagyis hat-tíz éves gyerekeknek tervezett bemutatóórán, majd annak „szakmai megbeszélésén”.