Az EU emellett Ukrajna csatlakozásának és reformfolyamatának támogatását, az újjáépítés és modernizáció kiszámítható pénzügyi támogatását, Ukrajnának az egységes uniós piacba való fokozatos integrációját is tervezi, valamint vállalta, hogy előmozdítja azt a munkát, amely arra irányul, hogy a zárolt orosz vagyonból származó bevételeket Ukrajna támogatására használják fel.

A megállapodás értelmében Ukrajna a maga részéről vállalja, hogy folytatja a reformokat különösen a jogállamiság területén, és hozzájárul az Európai Unió és tagállamainak biztonságához, egyebek között a rendelkezésére álló információk megosztásával.

A dokumentumban az is szerepel , hogy az Európai Unió hosszú távú kötelezettségvállalása Ukrajnával szemben továbbra is azon az alapon fog fennállni, hogy Ukrajna is kötelezettséget vállal az uniós alapértékek, vagyis az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartására, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is.