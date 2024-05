Az államtitkár a Leőwey Klára Elméleti Líceumba tagolt Árpád-házi Szent Kinga Bölcsőde és Óvoda átadásán vett részt az ukrán határ melletti romániai kisvárosban.

Beszédében természetesnek nevezte a magyar kormány templomfelújítási és óvodaépítési programját is, amelyekkel a határon túli magyarokat is segíti. Közölte: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a 885 beruházásból 480 Románia területén van, ahol 90 új bölcsőde-óvoda épült és 390-et bővítettek, felújítottak. Hangsúlyozta: ezek a román államnak is hasznosak, fontosnak nevezve, hogy a nemzeteknek ne csak múltja, hanem jövője is legyen.