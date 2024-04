Varga Judit Magyar Péterről: a lelketlenség, az empátia hiánya és a manipuláció áll a látványok mögött Magyar Péter hisztizte ki magának, hogy idilli családi képet lefestő cikkek jelenjenek meg róluk a sajtóban – erről beszélt Varga Judit Hajdú Péternek, a Frizbiben, írja a Magyar Nemzet. A korábbi miniszter elmesélte, hogy volt férje gyakorta saját kezűleg írta meg a róluk megjelent cikkeket, hogy minél ideálisabb képet sugározzanak a családról. Varga Judit megjegyezte, volt férje a lájkokat hajszolta és ügyelt arra, hogy gyermekeit is ábrázoló fotók kerüljenek ki róla. A legtöbb pozitív visszajelzést ugyanis azzal lehet kapni – tette hozzá. Emiatt rendszeresen kellett hétvégi kirándulásokon is ilyen fotókat készíteni – fejtette ki a volt igazságügyi miniszter. Varga Judit arról is beszélt, hogy a tapasztalata szerint a lelketlenség, az empátia hiánya és a manipuláció áll a látványok mögött.