Az alábbi közleményben szeretnénk felhívni a figyelmet arra a minden tényt és valóságalapot nélkülöző hadjáratra, amit Hadházy Ákos kezdeményezett, majd bizonyos sajtóorgánumok ellenőrzés nélkül átvettek, tovább fokoztak. Cégünknek a Vért Vadászati Kft.-nek Magyarországon nem 8, hanem 48 ezer hektárnyi vadászterület áll rendelkezésére. Ezen belül az említett Alcsútdobozon található, Vérti Vadaskertben csaknem 1000 hektáros területen folyik vadgazdálkodás.

Jelenleg vizsgálatot folytatunk annak kiderítése érdekében, hogyan került Hadházy Ákos posztjai közé egy olyan fotó, amely szerint a cég honlapján 8 hektár szerepel, hiszen ez az adat nem felel meg a valóságnak. A magyarországi szabályozás értelmében ugyanis vadaskertet nagyvadak számára 500 hektár alatt nem is lehet létrehozni.

Ezt a szabályozást feltételezhetően az állatorvos úr is ismeri. Amennyiben nem, ismét repülőre ülhetett volna, hogy megnézze fentről a területet, bizonyára még onnan is jól látszott volna a 8 hektár és az 1000 hektár közötti különbség. Ha pedig nem óhajtott üzemanyagra költeni, utána járhatott volna a nyilvánosan elérhető valós adatoknak, ha az olvasói hiteles tájékoztatása lett volna a célja. Vonatkozik ez a témát átvevő médiumokra is. Mindezek tükrében vélhetően az influenszer-állatorvos szándékosan tért el a valós adatok közlésétől, csupán hergelés, negatív hangulatkeltés céljából. A Vért Vadászati Kft. minden esetben a jogszabályi, szabályozási előírásokat betartva, az állatokat kiemelkedően gondozva, és a vadgazdálkodás szempontjait is betartva működik.

Felszólítjuk Hadházy Ákost és mindazon sajtóorgánumokat, amelyek átvették és hozzátettek a hamis adatokon alapuló vádaskodáshoz, hogy a cikkeket, bejegyzéseket vonják vissza. A bocsánatkérésüket is szívesen fogadjuk. Mindeközben a szükséges jogi lépéseket megtettük – zárul a társaság közleménye.