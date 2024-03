Az értékesítés a februári azonos időszak adataival összevetve 37 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy az új tarifarendszer a korábbinál több utas számára képes vonzó alternatívává tenni a közösségi közlekedést Magyarországon.

Emlékeztettek rá:

a március 1-jével indult új rendszerben a megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből 315 ezret váltottak az utasok, ezek kétharmada vármegyei bérlet volt. A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta összességében már több mint 5,6 millió fogyott.

A teljesen új napijegy változatokból – ez a Magyarország24 és Vármegye24 – a 20 ezret közelítik az eladások.

Közölték azt is: a vármegyebérleteket tekintve az – immár a BKK járatain is elfogadott – Pest vármegyei bérlet okozta a növekedést, valamint a napijegynél is a Pest vármegyei változat vezet.

Hozzátették: a múlt héten értékesített vármegye- és országbérletek négyötödét a MÁV-Volán-csoport pénztáraiban, automatáinál, illetve online felületein (Elvira, MÁV app) vették. A vásárlók 15 százaléka a legkényelmesebb módon, néhány kattintással vette meg a jegyét, illetve bérletét március 1-je óta. A MÁV app segítségével péntekig már 50 ezret értékesített a MÁV-Volán-csoport.

Felhívták a figyelmet arra: a Pest vármegyebérlet Budapesten belül is használható. Hozzátették: mindenki, aki országbérletet vagy Pest vármegyebérletet vált, akár fővárosiként, akár agglomerációban vagy vidéken élőként, márciustól már nemcsak a vonatokkal, helyközi buszokkal utazhat Budapestre, hanem a HÉV-eket és – minimális kivétellel – a BKK járatait is korlátlanul igénybe veheti. A Magyarország24 és a Vármegye24 napijegy viszont nem érvényes a BKK járatain.