„Az elmúlt napokban egy olyan politikai kampánynak vagyunk tanúi, amely rengeteg valótlan állítást tartalmazott. Minden kegyelmi döntésre igaz az is, hogy természeténél fogva megosztó, és én az elém terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni. Együtt érzek a pedofília minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofíliával és a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben, akkor annak partnere vagyok most is, és partnere leszek a jövőben is” – zárta válaszát a köztársasági elnök.

Kocsis Máté: a baloldal nagyon mélyen hallgasson!

A köztársasági elnök lemondását követelő baloldali nyilatkozatokra reagált keddi Facebook-posztjában Kocsis Máté is. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője ezt írta: „Az a baloldal nagyon mélyen hallgasson, amelyik nem szavazta meg a pedofilellenes törvényt 2021-ben, amelyik nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofilbűnözők, amelyik ellenezte a kereshető pedofilnyilvántartást és amelyik érvénytelenné akarta tenni a gyermekvédelmi népszavazást. Ugyanez a baloldal az is, amelyik ma is beengedné az erőszakos genderpropagandát az iskolákba és az óvodákba, nyugati szövetségeseikkel együtt pedig megtámadták a gyermekvédelmi és pedofilokat szigorúan büntető törvényünket a brüsszeli fórumokon.”

Kocsis Máté posztjában emlékeztetett továbbá számos olyan esetre, amikor baloldali politikusok keveredtek pedofilbotrányba, vagy volt közük pedofil vagy pedofiliagyanúba keveredett személyhez, és pártjaik, valamint a baloldali sajtó ez esetekben mélyen hallgatott.

A magyarok átlátnak a szitán, az álságos és kétszínű baloldali akciókon, a folyamatos hazudozáson. A baloldal és dollármédia folyamatosan támadta a gyermekvédelmi és pedofilellenes intézkedéseket, szóval most inkább mélyen hallgassanak!

– foglalta össze mondandóját a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetője.