Az első partit a legnagyobb titoktartás mellett a miniszterelnöki rezidencián tartották szombaton, amelyre 60-70 vendég érkezett, a másodikat szerdán, amelyre 365 embernek küldtek meghívót.

Hogy a 60. életévét betöltő miniszterelnök köszöntése mennyibe kerül, nem árulta el hivatala, annyit viszont megerősítettek, hogy a kormányfői költségvetésből fizetik a több száz vendég költségét

– írja a Magyar Nemzet.

Az Aftonbladet napilap az év legtitkosabb bulijának nevezte a miniszterelnök szombati születésnapi összejövetelét, amelyet a miniszterelnöki rezidencián tartottak, a Sagerska Husetban. A média részéről egyedül ez, az egyébként erősen baloldali bulvárlap szerzett tudomást az eseményről, amelyre számos politikus és ismert ember is érkezett.

A vendégek között volt egy korábbi miniszterelnök, Carl Bildt is, aki a bejárat előtt lévő riporternek azt mondta, nem születésnapi buliba érkezett, hanem egy fogadásra, de volt olyan vendég, aki azt is elárulta, milyen születésnapi ajándékot hozott.

A „szűk körű” ünneplésnél nagyságrendekkel nagyobbra került sor szerda este, a rezidenciától pár lépésre fekvő miniszterelnökségen, a Rosenbadban, amelyre számos ismert ember, politikusok, nagykövetek, egyházi személyek, az üzleti élet és a civil társadalom képviselői kaptak meghívást. A fényűző születésnapi rendezvény tényleges költségéről nem adott tájékoztatást a miniszterelnöki hivatal, de azt megerősítették, hogy „a miniszterelnöki szerepkör keretein belül zajlik”,

azaz hivatalos esemény és így a költségeket a miniszterelnökség állja.

Kristersson egyébként december 29-én ünnepelte 60. születésnapját. Akkor azért nem lehetett megtartani a bulit, mert nem tartózkodott Svédországban, ugyanis tíznapos dél-amerikai utazással ünnepelt családjával. A kormányfő korábban maga mondta, hogy legfeljebb hét napig lehet távol a kormányfő fizikailag Stockholmtól, ennek ellenére két hétre utazott Uruguayba és Argentínába.

A családom nagyon szeret utazni, és hosszú évek óta beszélünk Dél-Amerikáról, mivel egyikünk sem járt ott. Ez egy álom volt, amelyről az üzlethez értő feleségem úgy döntött, hogy valóra válik. Szóval ez egy közös születésnapi ajándék

– mondta Ulf Kristersson az Aftonbladetnek. A miniszterelnök felesége egyébként a nyíltan szélsőbaloldali eszméket hirdető evangélikus Svéd Egyház (Svenska Kyrka) lelkésze egy éve, aki azt megelőzően üzletember volt.

