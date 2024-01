Cikkünk frissül!

Ez lehet az izraeli háború kulcsa

Olyan tervet mutatnának be az arab államok Izraelnek, amely biztosítja a tűzszünetet a Hamász palesztin terrorszervezettel folytatott háborúban, valamint a Gázai övezetben raboskodó túszok szabadon bocsátását - számol be róla a Magyar Nemzet cikke. A terv része továbbá az is, hogy Izrael normalizálja kapcsolatait az arab országokkal, cserébe viszont bele kell egyeznie a kétállami megoldásba, melynek részeként létrejönne a palesztin állam a Közel-Keleten – számolt be a Financial Times brit gazdasági napilap magas rangú arab tisztviselőre hivatkozva.

Értesülések szerint a javaslatot néhány héten belül Izrael elé terjeszthetik.

