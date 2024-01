A rendszeresen publikáló Anne Applebaum, történészként is ismert amerikai–lengyel újságíró nevével számos helyen találkozhatnak mindazok, akik követik a világsajtót és benne a Kelet-Közép-Európáról szóló beszámolókat. Korábban szerepelt az Action for Democracy (A4D) nemzetközi tanácsadó testületében. Az 59 éves, Pulitzer-díjas Applebaum nevét egy ideje már nem tüntetik fel honlapjukon, a Magyar Nemzet mégis bevette cikksorozatába, mert példája – mint látni fogjuk – azt mutatja, családon belül is gyümölcsözhet az amerikai székhelyű szervezet tevékenysége.