Kobza Miklós, az Alapjogokért Központ kreatív vezetője szerint végtelenül cinikus és képmutató, hogy az európai elit rángatja a mézesmadzagot az ukrán állam, az ukrán elit és a rengeteget szenvedett ukrán nép orra előtt.

Ez egy tisztességtelen játék. Pontosan tudja mindenki, hogy Ukrajna nem alkalmas a felvételre, nem áll készen arra, hogy Európai Uniós tag legyen

– mondta.

Az ország jelenleg háborúban áll, lakosai közül öt milliónyian Oroszországban, kétmillióan a Krímben élnek szintén orosz fennhatóság alatt, körülbelül nyolc millió pedig Nyugat-Európába távozott. Azt sem tudni pontosan, hogy hány lakosa van, nem látjuk ennek az országnak a határait sem

– fejtette ki.

A pénteken indult nemzeti konzultációban Ukrajnával kapcsolatban is vannak kérdések. Kovács István elmondta: a konzultáción általában kétmillióan szoktak részt venni „a mi kis magyar közösségünkből”. Brüsszel is próbálkozott hasonló akcióval. Ez volt a konzultáció Európa jövőjéről. Ezen a 360 millió európai polgár közül 705 ezren vettek részt. Hozzátette: Többen is hozzászóltak volna – bár a magyar adatokat így sem érték volna el – de az Európai Bizottság a neki nem tetsző véleményeket egyszerűen eltüntette.