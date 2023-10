Ennyit fizet egy tagállam be nem fogadott migránsonként A brüsszeli migránskvótát június 8-án az Európai Unió belügyminiszterei – Magyarország és Lengyelország tiltakozása mellett – hagyták jóvá az Európai Unió migrációs rendszerének reformjáról szóló javaslatcsomagban. Annak értelmében lehetővé kellene tenni számukra, hogy legális útvonalon jussanak Európába, majd ezt követően elosztanák őket a tagállamok között - derült ki a Vasárnap.hu Simicskó Istvánnal, a KDNP frakcióvezetőjével készített interjú. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője

Fotó: Ujvári Sándor / Forrás: MTI Vagyis Brüsszel osztaná el az illegális bevándorlókat a tagországok között. Azonban azon országoknak, amelyek nem fogadják be a kötelező kvótarendszer keretében rájuk osztott migránsokat, 22 ezer euró (nyolcmillió forint) büntetést kell fizetniük minden be nem fogadott migráns után. A bevezetni kívánt szabályok értelmében beléptető országként az uniós idegenrendészeti eljárások egyharmadát Magyarországon kellene lefolytatni. Ez rengeteg embert jelent, és pusztító hatással lenne Magyarországra.