Az államtitkár a miniszterelnök kínai látogatásáról elmondta: politikai, gazdasági és védelmi megbeszélésekről van szó, ugyanis a világban jelenlévő kihívásokat csak együttműködéssel lehet megoldani, a helyes válaszokat csak így lehet megtalálni. Sajnos Brüsszelben a blokkosodás felé akarják vinni a világot, az európai és az orosz gazdaság összeköttetését már módszeresen elvágták, és most Kínával is ugyanezt szeretnék tenni – vélekedett. Hozzátette: azonban az európai és a magyar érdek is az együttműködés.