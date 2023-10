A háború kezdete óta 8000 rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izraelre

A háború kezdete óta szélsőséges palesztinok mintegy 8000 rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izraelre - közölte csütörtökön este Tal Heinrich izraeli kormányszóvivő.

Az izraeli hadsereg legutóbb 7000 rakétáról számolt be, amelyekből legalább 550 a Gázai övezeten belül csapódott be.

A palesztin térségből indított lövedékek nagy részét a Vaskupola nevű izraeli légvédelmi rakétarendszer elfogja, ennek ellenére szórványosan jelentettek becsapódásokat a zsidó állam területéről. A hivatalos adatok szerint a kilőtt rakéták mintegy 90 százalékát tudják semlegesíteni.

Joav Gallant izraeli védelmi miniszter a nap folyamán arról beszélt, hogy Izrael nem érdekelt a konfliktus kiszélesedésében, illetve abban, hogy a Hamász terrorszervezeten kívül más ellenséggel szálljon szembe. A Gázai övezet elleni szárazföldi művelet kapcsán megjegyezte, "nincs messze, amikor elérkezik a napja". Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Izrael akkor fogja megindítani műveletét, amikor ehhez megfelelők lesznek a feltételek.

"A déli fronton vívunk háborút a Hamász ellen, de készek vagyunk minden fejleményre északon is, ahol a Hezbollah számos veszteséget szenved. Azonban nem érdekünk a háború kiterjesztése" - mondta Gallant egy Iránnal való esetleges konfrontáció iránt érdeklődő újságírói kérdésre válaszolva.

A gázai egészségügyi minisztérium csütörtökön közzétett egy 212 oldalas dokumentumot, amely állítása szerint tartalmazza a több mint hétezer palesztin halott nevét és személyiigazolvány-számát. A tárca azt követően cselekedett így, hogy Joe Biden amerikai elnök és az izraeli hatóságok kétségbe vonták a Hamász által uralt Gázai övezet hatóságai által ismertetett adatokat.

A Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek és mintegy 220-at elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi hatóságok szerint az izraeli válaszcsapásokban azóta több mint hétezer ember halt meg az övezetben, a sebesültek száma pedig 18 500-hoz közelít.

Az izraeli hadsereg szerint megöltek egy magas rangú Hamász-vezért

Az Izraeli Védelmi Erők azt állítják, hogy eltalálták és megölték a Hamász északi Khan Younis rakétatömbjének vezetőjét, Hassan al-Abdullah-t.

A The Times of Israel tájékoztatása szerint az izraeli hadsereg a légicsapást azután hajtotta végre, hogy hírszerzési információkat gyűjtött al-Abdullah hollétéről, amelyeket a Sin Bét és a Katonai Hírszerzési Igazgatóság gyűjtött össze.

A Hamász azt állítja, hogy elfogtak egy izraeli katonai helikoptert

Az IDF szerint a Hamász csütörtökön valóban megpróbált elfogni egy katonai helikoptert egy föld-levegő rakétával, de nem járt sikerrel.

Két magyar állampolgár esett a Hamász fogságába

Túszul ejtett két magyar állampolgárt a Hamász palesztin terrorszervezet, a Hetek című lap információi szerint a 8 éves Ellát és a 15 éves Dafnát – számol be a Magyar Nemzet. Paczolay Máté külügyi szóvivő a Heteknek azt mondta:

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az édesanyával, valamint az izraeli hatóságok által létrehozott különleges munkacsoporttal. A gyerekek magyar–izraeli kettős állampolgárok és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiszabadulhassanak, de a biztonsági szempontokra való tekintettel nem áll módunkban több részletet megosztani a nyilvánossággal. A terrortámadásnak továbbra sincs magyar áldozata

– tette hozzá Paczolay Máté.

Az esetről egy hátborzongató videó is napvilágot látott, amely alább megtekinthető – FIGYELEM, FELKAVARÓ TARTALOM!

A Gázát irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet izraeli túszait jelképező 200 szék, rajtuk a túszok portréival az ENSZ európai székháza előtt Genfben 2023. október 26-án. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász több mint 200, izraeli és külföldi állampolgárt ejtett túszul, amikor október 7-én többfrontos támadást intézett Izrael ellen

Legalább 85 palesztint tartóztattak le az izraeli erők az éjszaka folyamán

Az Al Jazeera Információi szerint legalább 85 palesztint tartóztattak le az izraeli erők a razziák során.

Az első jelentések szerint a legtöbb letartóztatottat a Rámalláhtól északnyugatra fekvő Kobar faluban, a Hebrontól északnyugatra fekvő Idhna faluban és a Jeruzsálemtől északnyugatra fekvő Biddóban végrehajtott razziák során vették őrizetbe.

Palesztin tájékoztatás szerint október 7. óta több mint 1450 ciszjordániai palesztint vettek őrizetbe.

Járőröző izraeli katonák Dél-Izraelben, a Gázai övezet határtérségében 2023. október 26-án

Tizenkét teherautót engednek be ma Gázába

Tizenkét kamion lép be csütörtökön Gázába, élelmiszert, vizet és gyógyszert hozva – értesült az izraeli Channel 12. Ezzel 74-re emelkedik azoknak a teherautóknak a száma, amelyek az elmúlt napokban léptek be az övezetbe.

Vérengzésével büszkélkedett egy Hamász-terrorista

Felkerült az internetre egy felkavaró videó, amelyben egy Hamász-terrorista hallható, ahogy a szüleivel beszél – írja a Magyar Nemzet.

A férfi elmondása szerint egy halott nő telefonjáról hívta fel az apját, majd a terrorista azt mondja az apjának, hogy Mefalsimból hívja és arra kéri, hogy nyissa meg a WhatsAppot, hogy lássa, hány embert ölt meg a saját kezével.

Azt is elmondja, hogy a telefon, amiről hívja, az egyik áldozatáé volt, akit ugyancsak ő ölt meg a nő férjével együtt. Azzal büszkélkedik, hogy megölt tíz embert, akiknek a vére rászáradt a kezére.

Közben lehet hallani, hogy a terrorista apja sír a telefonba és azt mondja, hogy „öld meg mindet”.

Később az anyját kéri a telefonhoz, aki hallhatóan sír a telefonban, majd azt mondja az asszonynak, hogy az ő fia egy hős és bárcsak ott lennének vele.

Amikor az egyik rokona szól bele a telefonba, akkor neki újra megerősíti a telefonba, hogy megölt tíz embert. Erre a férfi – feltételezhetően – a testvére arra kéri, hogy jöjjön haza, akkor a terrorista teljesen felháborodva azt feleli, hogy

nincs visszaút, vagy a halál van, vagy a győzelem.

Állami megemlékezésen búcsúztatják a Hamász támadásának francia áldozatait Párizsban

Emmanuel Macron francia államfő nemzeti megemlékezést hirdetett a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én Izrael ellen végrehajtott terrortámadása francia áldozatainak tiszteletére Párizsban – jelentette be csütörtökön a francia elnöki hivatal.

Az állami megemlékezés a terrorizmus áldozatainak emlékművénél, a Párizs központjában található Invalidusokban lesz, de dátuma egyelőre nem ismert.

Emmanuel Macron szerdán Kairóban arról tájékoztatott, hogy a legfrissebb adatok szerint 31 francia állampolgár vagy francia–izraeli halt meg a Hamász október 7-én végrehajtott támadásában, amelyben több mint 1400 ember vesztette életét Izraelben, s kilenc francia állampolgár van aközött a több mint kétszáz túsz között, akiket az iszlamista szervezet elrabolt és a Gázai övezetben tart fogva.

A francia elnök szerda este tért vissza kétnapos izraeli, ciszjordániai és gázai, valamint jordániai és egyiptomi körútjáról.

Emmanuel Macron jelezte, hogy az „elsődleges cél” a túszok kiszabadítása, de szót emelt a izraeli–palesztin békefolyamat újraindításáért is.

Önjáró löveg izraeli katonák dél-izraeli gyülekezési pontján, a Gázai övezet határtérségében 2023. október 26-án

Palesztin külügyminiszter: teljes tűzszünetre van szükség a segélyszállításhoz

Gázának nem csupán humanitárius tűzszünetre, hanem teljes körű tűzszünetre van szüksége ahhoz, hogy a segélyszállítmányok bejuthassanak a területre – jelentette ki Rijád al-Maliki palesztin külügyminiszter Hágában csütörtökön.

Maliki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tisztségviselőivel folytatott megbeszélését követően elfogadhatatlannak nevezte azt a javaslatot, mely szerint a segélyszállítmányok szállításának idejére humanitárius tűzszünetet rendelnének el a Gázai övezet egyes területeire, és kijelentette: Izraelnek a terület egészére kiterjedő tűzszünetet kell hirdetnie.

Szavai szerint csak a teljes tűzszünet biztosíthatja a sürgősen szükséges humanitárius segélyek bejuttatását, valamint a víz- és áramellátás visszaállítását az övezetben. A teljes tűzszünet „létfontosságú” a humanitárius segélyek szétosztásához – húzta alá.

A Palesztin Nemzeti Hatóság külügyminisztere kijelentette: a jelenleg folyó izraeli erőszak más mint a korábbiak voltak. Ez a „bosszúhadjárat” a Gázai övezetben, célja annak teljes megsemmisítése – mondta. Hangsúlyozta továbbá: a háborúnak nincs katonai valódi célja, Izrael szándéka szerinte minden élhető hely elpusztítása Gázában. Ezt a háborút nem katonai tervek irányítják, nincsenek normák, a támadások minden nemzetközi háborús szabályt megsértenek – közölte.

Először véget kell vetnünk ennek az egyoldalú agressziónak, majd tűzszünetet kell követelnünk

– fogalmazott Maliki, majd hozzátette, a gázai helyzet annyira veszélyes, hogy szükség van az ICC azonnali beavatkozására.

Maliki végezetül arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy kényszerítsék Izraelt a teljes tűzszünet elfogadására a humanitárius segélyek Gázába szállítása érdekében.

Rakétatámadás Tel-Aviv és a gázai határ mentén

Figyelmeztető szirénák hallatszanak Tel Avivban, Holonban, Rishon Lezionban és a környező közösségekben. A lakosok robbanásokról számolnak be, ami nyilvánvalóan a működésbe lépett Vaskupola lehet. Rakétákat lőttek ki a gázai határ menti Kisszufim közösségre is. Nincsenek azonnali jelentések közvetlen találatokról vagy sérülésekről – írja az Origo.

Izraeli önkéntesek étel készítenek izraeli katonáknak a Gázai övezet déli részének határtérségében 2023. október 26-án

Szégyenteljesnek nevezte a török elnök a nemzetközi közösség hallgatását

Szégyenteljesnek nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnök a nemzetközi közösség hallgatását a Gázai övezet izraeli támadásai kapcsán Ferenc pápával folytatott csütörtöki telefonos egyeztetése során.

Erdogan a hívás során mészárlásnak nevezte a Gázai övezet elleni izraeli támadásokat, és hangsúlyozta: minden országnak fel kell emelnie a hangját a régióban kialakult humanitárius válság miatt – áll a török elnöki hivatal közleményében.

Tartós béke csak akkor jöhet létre a térségben, amikor megalakul egy független, szuverén és földrajzilag is egységes palesztin állam az 1967-es határok között Kelet-Jeruzsálemmel mint fővárossal

– hangsúlyozta a török elnök.

A török elnök csütörtökön az elnöki palotában mondott beszédében barbarizmusnak nevezte a Gázai övezet ellen indított izraeli műveletet, amely szerinte túlmegy az önvédelmen. Emellett a török elnök arról beszélt, hogy szerinte a nyugati országok azért nem ragaszkodnak a nemzetközi jog betartásához a gázai támadásokkal kapcsolatban, mert „a kiontott vér muszlimok vére”.

A török elnök azzal vádolta meg a nyugati országokat, hogy feltétel nélkül támogatják az izraeli offenzívát – ahelyett, hogy önmérsékletre szólítanának fel.

„Senki sem várhatja el Törökországtól, hogy csendben tűrje a gázai erőszakot” – szögezte le, hozzátéve, hogy országa Egyiptommal együtt fokozza erőfeszítéseit a humanitárius segélyszállítmányok Gázába juttatása érdekében. "Minek kell még történnie Gázában, hogy a Nyugat tűzszünetre szólítson fel?” – kérdezte a török államfő.

Erdogan szerdán „emberiesség ellen elkövetett, előre eltervezett bűntettek” elkövetésével vádolta meg Izraelt, a Hamászt pedig „felszabadító szervezetnek” nevezte, amely a földje és állampolgárai védelméért harcol.

Drámai videón: az izraeli hadsereg leszámol a terroristákkal és kiszabadítja a túszokat

A felvétel még a konfliktus kitörésének első napjaiban készült – írja a Mandiner.

A videón az látható, ahogy az Izraeli Védelmi Erők elit tengeri kommandós egysége visszafoglal egy katonai állást a gázai határon a terroristáktól.

„A katonák mintegy 250 túszt mentettek ki élve” – közölte az IDF az X-en, hozzátéve, hogy több mint 60 „Hamász-terroristát semlegesítettek és 26-ot elfogtak”.

Sok holttestet nem azonosítottak

A mentőszolgálatoknak alig van felszerelésük a lerombolt épületek romjai alatt rekedt emberek kimentésére Gázában.

A hatóságok szerint mintegy 800 gyermek van a romok alatt. Sok holttestet nem sikerült azonosítani – közölték.

Izrael légicsapást hajtott végre Gázában

Egy izraeli légicsapás, amely egy lakóépületet és a környező területeket találta el Khan Younisban, több tucat ember halálát okozta.

Egy másik támadásban legalább két ember meghalt a Gáza középső részén lévő Al Bureij táborban lévő farmot célzó légicsapásokban.

Az iráni külügyminiszter részt vesz az ENSZ-közgyűlés ülésén

New Yorkba érkezett Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter, hogy részt vegyen az ENSZ-közgyűlésnek az izraeli–gázai konfliktussal foglalkozó rendkívüli ülésén – közölte az iráni külügyminisztérium csütörtökön.

Az IRNA iráni hírügynökség jelentése szerint a külügyminiszter – aki helyi idő szerint szerda este érkezett az Egyesült Államokba – „régióközi és nemzetközi konzultációkat” kíván folytatni a palesztin–izraeli konfliktusról és arról a veszélyről, hogy abból egy általános régiós válság alakulhat ki.

Magas rangú iráni tisztségviselők látogatásai az Egyesült Államokban ritkaságszámba mennek.

Számunkra bármely határozatban az a fontos, hogy azonnal le kell állítani a háborús bűncselekményeket és a polgári lakosság elleni népirtást Gázában és Ciszjordániában

– hangsúlyozta az iráni külügyminiszter a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökségnek nyilatkozva.

Irán visszautasította, hogy köze lett volna a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin szélsőséges szervezet izraeli terrortámadásához, de dicsérte az akciót.

A palesztinok élvezik az Irán által támogatott, libanoni Hezbollah milícia támogatását is. Izrael és az Egyesült Államok óvta a síita szervezetet attól, hogy újabb frontot nyisson a háborúban.

Az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülését október 26–27-én tartják. Várakozások szerint az ülés az arab országok által előkészített, Jordánia által benyújtott határozattervezetről szóló szavazással zárul. A dokumentum 13 pontból áll, melyek közül az első azonnali fegyverszünetre szólít fel.

Résztvevők az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az izraeli–palesztin konfliktus miatt összehívott ülésén a világszervezet New York-i székházában 2023. október 25-én

Szárazföldi műveletet hajtott végre egy izraeli elitegység Gázában

Az izraeli hadsereg egyik elitegysége harckocsikkal szárazföldi rajtaütést hajtott végre szerda este a Gázai övezet északi részén, előkészítendő a palesztin övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet elleni katonai fellépés következő szakaszát – jelentette be a hadsereg az X internetes közösségi oldalon.

A közlés szerint a razzia során „megöltek számos terroristát, és jelentős katonai infrastruktúrát számoltak fel”, köztük páncéltörő rakéták kilövőhelyeit, valamint „tereprendezést végeztek a szárazföldi hadművelethez”, majd elhagyták az övezetet.

A friss közlések szerint az izraeli légierő éjjel tovább bombázta az iszlamisták katonai célpontjait.

A Gázai övezet egészségügyi intézményei arról számoltak be, hogy szerda este több tucat ember halt meg, és sokan a romok alatt rekedtek az izraeli légicsapásokban az övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban és az északon található Gázavárosban.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök szerda este ismét beszélt telefonon Joe Biden amerikai elnökkel, aki a Fehér Ház közleménye szerint hangsúlyozta a háború utáni rendezés fontosságát, az Izrael és a palesztinok közötti békemegállapodás megkötésének szándékát. Biden kijelentette, hogy a Hamász nem képviseli a palesztin népet és törekvéseit.

A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael ellen indított október 7-i támadásakor megrongált ház előtt izraeli katonák a dél-izraeli Beeri kibucban 2023. október 25-én

Megtárgyalták a harcok alakulását, a gázai civileket segítő humanitárius segélyek áramlását az övezetbe és az elraboltak szabadon bocsátására tett erőfeszítéseket. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Izraelnek a nemzetközi humanitárius joggal összhangban joga van megvédeni állampolgárait a terrorizmustól.

Izraelbe utazik Barbara Leaf, az Egyesült Államok külügyminisztériumának közel-keleti ügyekért felelős államtitkára. Célja, hogy megakadályozza az Izrael és a Hamász közötti összecsapások regionális konfliktussá fejlődését. Leaf az Egyesült Arab Emírségekben kezdi küldetését, majd ellátogat Katarba, Ománba, Egyiptomba, Jordániába és Izraelbe, és egyebek között „a civilek védelmét szolgáló humanitárius megoldásokról” is tárgyalni fog.

A Hamász politikai központjának helyettes vezetője, Száleh er-Arúri a libanoni síita Hezbollah szervezet televíziójának, az al-Manarnak úgy nyilatkozott, hogy a Hamász magas rangú tisztviselői már a harcok első napján találkoztak a Hezbollah főtitkárával, Haszan Naszrallahhal.

„Ez a csata az ő csatájuk is, egy célunk és egy sorsunk van” – mondta er-Arúri. „Ha az ellenség szárazföldön lép be, az példátlan vereség lesz számára” – ígérte. A Gázába hurcolt izraeliekről azt mondta, hogy a más állampolgársággal (is) rendelkező külföldieket vendégként kezelik, „de a cionista foglyokat ki fogjuk cserélni testvéreinkkel”.

Az izraeli légvédelem arról számolt be, hogy az északi, libanoni határon elfogott egy libanoni területről Izrael ellen indított föld-levegő rakétát, majd támadást intézett a kilövőállomás ellen.

Orosz és kínai vétó az ENSZ BT-ben

Megbukott a gázai övezeti háborúval kapcsolatos amerikai és az orosz határozattervezet is az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) szerdai ülésén.

Az amerikai határozattervezetet Oroszország és Kína megvétózta, az Egyesült Arab Emírségek is nemmel szavazott, míg a testület tíz tagja támogatta, ketten pedig tartózkodtak.

Az amerikai szövegtervezet Izrael önvédelemhez való jogának hangsúlyozása mellett a konfliktus szereplőit humanitárius fegyverszünetre szólította volna fel lehetővé téve a segélyszállítmányok akadálytalan bejutását a palesztin térségbe. A rivális orosz előterjesztés, amely egy szélesebb körű tűzszünetet követelt volna, mindössze négy támogató szavazatot kapott az ENSZ BT-ben.

Izrael elutasította mindkét kezdeményezést azzal érvelve, hogy a Hamász hasznot húzna a helyzetből új fenyegetést hozva létre a gázai lakosokra.

Brit védelmi miniszter: tarthatatlan lenne egy tűzszünet

Grant Shapps brit védelmi miniszter a Sky Newsnak elmagyarázta, hogy mi a különbség a „humanitárius szünet” és a „tűzszünet” között. Azt mondta: „A különbség az, hogy megértjük, hogy Izraelt nagyon brutális módon támadták meg a Hamász terroristái. Úgy gondolom, hogy ezután megkérni Izraelt, hogy ne válaszoljon – tarthatatlannak gondolom, joguk van a terroristák után menni. A nemzetközi humanitárius helyzet az, amelyen egy szünet segíthet.”

Azt mondta, „nagyon fontos volt”, hogy a segélyek az Egyiptom és Gáza közötti rafahi átkelőn keresztül juthassanak be.

Megugrott az antiszemita és iszlamofób incidensek száma

Kampánycsoportok szerint a Hamász terrortámadása óta eltelt hetek jelentős növekedést hoztak az antiszemita és iszlamofób incidensek számában az Egyesült Államokban. Október 24-ig 774 panasz érkezett iszlamofóbia és elfogultság miatti incidensekre. Ez a legmagasabb szint 2015 óta.

A háború kezdete és október 23-a között 388%-kal nőtt az antiszemita incidensek száma a tavalyi évhez képest. Az incidensek között volt zaklatás, vandalizmus és támadás, többségük közvetlenül a háborúhoz köthető.

Az amerikai eredmények a londoni rendőrség által rögzített hasonló növekedést tükrözik, ahol a Met szerint 1353%-kal nőtt az antiszemita bűncselekmények és 140%-kal az iszlamofób bűncselekmények száma.

Biden: „az állandó béke útjára” van szükség

Joe Biden amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megvitatta a Gázában túszul ejtett amerikaiak felkutatására és kiszabadítására irányuló „folyamatos erőfeszítéseket” – közölte a Fehér Ház.

Biden hangsúlyozta Netanjahunak, hogy „a válság utáni eseményekre kell összpontosítani, hogy az izraeliek és a palesztinok közötti tartós béke megteremtése érdekében utat lehessen foglalni”.

Biden azt is mondta, hogy megkétszerezi elkötelezettségét amellett, hogy egy kétállami megoldáson dolgozzon az évtizedek óta tartó izraeli–palesztin konfliktus lezárása érdekében.