Bemutatták Karikó Katalin önéletrajzi könyvét Bemutatták Karikó Katalinnak, az orvosi-élettani Nobel-díj egyik idei kitüntetettjének a Helikon Kiadó gondozásában megjelent, Áttörések - Életem és a tudomány című önéletrajzi könyvét szerdán a Magyar Tudományos Akadámián. A szerdai budapesti könyvbemutatón Karikó Katalin gyermekkoráról felidézte, hogy Kisújszálláson szerény körülmények között, de összetartó, szerető családban nőtt fel olyan szülők gyermekeként, akik igyekeztek mindent megadni neki a sikeres boldoguláshoz. A Nobel-díjas kutató elismeréssel szólt általános iskolai és középiskolai tanárairól, és kiemelte, hogy gimnáziumi biológiatanára, Tóth Albert volt az, "aki elhitette velem, hogy lehetek kutató". A tudós felidézte, hogy Selye János könyvéből tanulta meg, hogy miként lehet a stresszt kezelni és a negatív történésekben a sok pozitívumot is meglátni. Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus Horvát János újságíróval beszélget Áttörések című könyvének bemutatóján a Magyar Tudományos Akadémia épületében 2023. október 11-én

Azoknak az embereknek is nagy köszönettel tartozom, akik megpróbálták az életemet megnehezíteni, mert általuk lettem ilyen kitartó és tanultam még többet − hangsúlyozta a biokémikus. Mint mondta, pályája egyszerre áldás és átok, „mert soha nem hagy békén: valami mindig ott motoszkál az ember fejében". A kutatás olyan, mint a nyomozás: tele van izgalommal, folyamatos problémamegoldást igényel, és „az újabb nyomok még több kérdést vetnek fel, míg hirtelen összeáll a kép" − mondta Karikó Katalin, hozzátéve, hogy a kutatás során mindig oda kell figyelni a legkisebb részletre is, mert az oldja majd meg a problémát. A kutatói pályához elengedhetetlen a fizikai és a mentális egészség, „élvezni kell azt, amit csinálunk és el kell benne mélyedni" − emelte ki. „Ez a könyv egy régóta esedékes köszönet megfogalmazása mindazoknak - minden magyarországi tanáromnak és mentoromnak, valamint a kardiológia, az idegsebészet és az immunológia világhírű szakértőinek -, akiktől sokat tanultam, akik megengedték, hogy mellettük dolgozzak, akikkel együttműködve szereztem tapasztalatokat. Végtelenül hálás vagyok mindazért, amit tőlük kaptam, ez sokat számított a pályámon" − írta Karikó Katalin a könyv előszavában, hangsúlyozva azt is, hogy a tanáraitól tanulta meg az alapokat, amelyekre aztán később építhetett.

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI „A tanáraimtól tanultam meg, hogyan kell kérdezni, rácsodálkozni valamire, felfedezni valamit, önállóan gondolkodni. A tanáraimtól tanultam meg, hogyan haladjak előre: hogyan használjam fel a megszerzett tudást arra, hogy valami újat alkossak. A tanárok munkája tette lehetővé, hogy a háború utáni kommunista Magyarország egyik alföldi kisvárosában két munkás gyermeke jobban megértse a világot, hogy aztán a maga módján hozzájáruljon ahhoz, hogy a világ megváltozzon” − idézte fel a biokémikus. A tudós életrajzát Bill Gates ajánlja, aki az írja: „Karikó Katalin története inspiráló erővel hat. Mindenkinek el kell olvasnia, aki valaha is kételkedett abban, hogy a tudomány, az innováció és az eltökéltség meg tudja változtatni a világot”.