Kérés Brüsszelhez

Gulyás beszámolt arról is, hogy már készül a kormány új családpolitikai csomagja a városi CSOK átalakítása kapcsán. A kormány tárgyalt az ukrán gabonabehozatalról is. Arra kérte az Európai Bizottságot, hogy hosszabbítsa meg a behozatali tilalmat - mondta a miniszter. Az ukrán gabonának az éhező afrikai országokban kell megjelnnie, és nem az európai országokban - tette hozzá.



Itt nem az európai szolidaritásról van szó, mert tönkreteszi az ukrán gabona a vele határos országok piacát.

Gulyás: Ez teljesen elfogadhatatlan

Reálisan novemberben lehetséges az egyszámjegyű infláció, de vannak aggasztó jelek is - mondta a miniszter. A benzinár magasabb mint korábban, és ennek az elsődleges oka az ukrán tranzitdíj-emelés - mondta Gulyás. Nem elfogadható, hogy az ukrán tranzitdíjak három és félszerelésére emelkedtek - tette hozzá.

Marad a korábbi elszámolás a napelemesek esetében

A miniszter beszámolt arról is, hogy a napelemek területén 10 évig megmarad a korábbi elszámolási rendszer azoknál, akik szeptember 7-e előtt adtak be építési igényt.

Gratuláció a magyar mentőcsapatnak

A kormány gratulált a magyar barlangi mentőcsapatnak, akik kimentették több mint 1000 méteres mélységből az amerikai barlangászt Törökországban - jelentette be Szentkirályi Alexandra.

Így veszélybe kerülhet Svédország NATO-csatlakozása

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy ne ratifikáljuk a NATO-csatlakozásukat, ha igaz, hogy egy állami iskolában gyerekeknek a magyar demokráciát támadó videót mutatnak be.

Minden brüsszeli feltételt teljesítettünk

Gulyás kérdésre elmondta, már régóta jönnie kellene az uniós forrásoknak, és bízik benne, hogy az EB visszatalál a szerződéses útra. Minden feltételt teljesítettünk - tette hozzá.

Nagyon népszerű az online árfigyelő

Több lépéssel próbálja csökkenteni a kormány az inflációt, és több döntést hoztak. Gulyás elmondta, hogy jövőre egy kezelhető infláció lehet. Az online árfigyelő nagyon nagy népszerűségnek örvend, és komoly versenyt indított el - mondta Szentkirályi Alexandra.



Az élelmiszerinfláció több mint a felével csökkent.

Gulyás: Ez egy felelőtlen magatartás

Gulyás kérdésre elmondta, mi sokszor elmondtuk, hogy azért tekintjük háborúpártinak a baloldalt, mert ők fegyvereket szállítanának. Ez egy felelőtlen magatartás - tette hozzá. Nekünk a kárpátaljai magyarokra is tekintettel kell lennünk - mondta a miniszter.

"Semmilyen kvótát nem fogunk elfogadni"

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy jó lenne, ha valóban fontos ügyekkel foglalkozna az Európai Bizottság elnöke. Semmilyen kvótát és elosztási mechanizmust nem fogunk végrehajtani - tette hozzá.

"Ez nagyon felelőtlen magatartás volt"

Gulyás kérdésre elmondta, hogy a soroksári iskola vezetői tisztában voltak azzal, hogy az ingatlant elárverezték, ez egy nagyon felelőtlen magatartás. Mivel ez egy magániskola, ezért az állam nem sok mindent tud tenni, de segít a diákok beiskolázásában - tette hozzá.

Gulyás Szőllősi György ügyéről: Ez egy nagyon barátságtalan gesztus

Szőllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztőjének amerikai vízumkérelmének a megtagadásáról azt mondta, ez egy nagyon barátságtalan gesztus.



Nem értjük, miért nem adták meg a vízumkérelmet az amerikaiak, illene közölni, hogy miért nem kapta meg a vízumot



- tette hozzá.

Lesz nyugdíjkorrekció

Ha a korábbi nyugdíjemelésnél magasabb az infláció, akkor annak megfelelően kell kifizetni a különbözetet, és ennek alapján novemberben lesz nyugdíjkorrekció - mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.

Ezt kell nézni gazdasági kérdésekben

Gazdasági kérdésekben az kell nézni, hogy mi az ország érdeke, és ez nyereséges-e számunkra.

Nem örülünk annak, hogy Brüsszelből próbálják megmondani a magyar külpolitikát.

Legalább részben térítsék meg a határvédelem ügyét

A 2015-ös wilkommenskulturhoz képest ma már az Unióban is megjelenik a külső határvédelem ügye, és éppen ezért joggal merül fel, hogy legalább részben térítsék meg a hazai határvédelem ügyét - mondta az Origo kérdésére Gulyás Gergely. Egyre több ország áll ki határvédelem mellett - tette hozzá.

Gulyás: Autósüldözés zajlik Budapesten

A fővárosban drámaian romlott a közlekedési helyzet az elmúlt négy évben, a főpolgármester ésszerűtlen közlekedési korlátokat emel. Autósüldözés zajlik, ahol közellenséggé kell tenni azokat, akik autóval járnak. A fővárosi választóknak jövőre kell erről a politikáról dönteniük - mondta az Origo másik kérdésére.

Szennyvíz engedése a Dunába: hivatalból indulhat eljárás

Hivatalból indulhat eljárás, mivel a Fővárosi Csatornázási Művek engedett szennyvizet a Dunába - mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a fővárosban, a Római Partnál szennyvizet engedtek a Dunába és nem tájékoztatták sem a sportolókat, strandolókat . A hírek szerint Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere a felelős. Elsőre is elborzasztó a történet - tette hozzá.

Gulyás helyretette a félreértéseket Iványi Gábor kapcsán

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Iványi Gábor egyházának 25 milliárd forintot fizetett ki 2010 óta a kormány. Csak 2023-ban 963 millió fizetett szocális ellátásra a kormány a Magyar Evangéliumi Egyháznak - tette hozzá.

Gulyás: A baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben

A kormányinfón szóba került, hogy Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeket, erről Novák Katalin államfő tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel. – A magyar nemzetiségi nyelv használatát orvosolni kell. Szavak szintjén ez megtörtént, de kérdés, a gyakorlatban Ukrajna miként állítja helyre a jogsértő törvényt? – mondta a miniszter. Arra, miszerint Putyin hibának nevezte, hogy szovjet tankok rohanták le hazánkat 1956-ban, de orosz tankönyvek másról szólnak, Gulyás Gergely úgy reagált, az orosz elnök nyilatkozata mindenekelőtt üdvözölendő, de korábban Jelcin elnök is elítélte a szovjet beavatkozást.

Jó lenne ha az orosz elnök szavai köszönnének vissza az orosz tankönyvekben. Ugyanakkor, a magyar baloldal képmutató ebben a kérdésben. Nem lehet egyszerre Horn Gyulának szobrot állítani, éltetni, és közben az orosz tankönyveket kritizálni, hiszen Horn is hasonló állásponton volt. A baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben – szögezte le.

Ez nem növeli a költségvetési hiányt

A költségvetési hiányt nem növeli, hanem csak az államadósságot, ha sikerül az államnak megvásárolnia a Budapest Airportot - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Gulyás: Közel állunk ahhoz, hogy jó hírt osszak meg

A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér állami megvásárlásáról úgy fogalmazott, Magyarország és a jelenlegi kormány álláspontja mindig az volt, a repteret nem szabad eladni. – A 2005. júliusi Gyurcsány-Orbán vitában is szó volt erről, az a jó, ha minimum többségi magyar tulajdonban van a reptér. Jól állunk – mondta, hozzátéve, amíg nincs kézfogás, nem mond részleteket, de közel állnak ahhoz, hogy jó hírt osszanak meg.

Elmondta azt is Magyarország nem adja ki a hadköteles ukrán menekülteket, ezzel kapcsolatban nem is érkezett kérés ukrán részről, de a genfi egyezmény menekültekre vonatkozó része ezt nem is tenné lehetővé.

Mi lesz az uniós pénzekkel?

Az uniós pénzekkel kapcsolatban kitért arra is Gulyás Gergely, hogy jelenleg nagyobb esély van arra, hogy a hétéves költségvetési ciklus támogatásai előbb megérkeznek, mint a helyreállítási alap pénzei.