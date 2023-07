Menczer Tamás kitért arra is, hogy ezekről a telefonbeszélgetésekről a külügyminiszter a nyilvánosságot is tájékoztatta. A kormánypárti politikus arra hívta fel Donáth Anna figyelmét: "a magyarok nagyobb biztonságban vannak akkor, ha a döntéseket a külügyminiszter hozza, aki pontosan tudja, hogy mi történik, mintha Ön". A momentumos EP-képviselő kérdésére közölte: a kormány minden esetben a magyar emberek érdekeit és biztonságát tartja szem előtt, az oroszországi eseményekkel kapcsolatban is ez volt a fontos számukra.

Menczer Tamás közölte azt is, hogy a lázadás rövid idő alatt véget ért, Oroszország vezetői a helyükön vannak, és mindez szintén azt erősíti meg, hogy "a háborúra az egyetlen helyes válasz a béke". "Washingtonnak és Moszkvának meg kell hozni a politikai döntést a tűzszünetről, a tárgyalásokról és a békéről" - írta, egyúttal a brüsszeli politikát rossznak, hibásnak és károsnak ítélte.

Mint jelezte, Brüsszel a háború folytatását akarja és támogatja, háborús pszichózis uralkodik, és ez fizikai, energetikai és gazdasági veszélyt, válságot és fenyegetettséget jelent. Globálisan a békepártiak vannak többségben, de a transzatlanti világban sajnos nem - jegyezte meg az államtitkár.