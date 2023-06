Varga Zs. András, a Kúria elnöke köszöntőjében annak fontossága mellett érvelt, hogy az intézmények ne csak üres formát jelentsenek, hanem értéket hordozzanak. Szavai szerint a Kúria története - akárcsak sokszor maga a történelem - valószerűtlenségek sorozata. Az intézmény túlélt trónviszályokat, pusztításokat, és igen valószínűtlen volt, hogy túléli az ország három részre szakadását - fűzte hozzá. Varga Zs. András szerint csodának is tekinthető, hogy a török kiűzése után nem sokkal, 1723. június 29-én III. Károly király az Országgyűlés akaratát szentesítve Magyarország legfőbb bíróságát letelepítette és azzal jelentősen megerősítette a hétszemélyes táblát és a királyi táblát magába foglaló Kúriát.

Varga Zs. András ugyancsak a valószínűtlenségekre utalva feltette a kérdést, hogy az intézmény 1850-es megszüntetését követően lehetett-e sejteni a Kúria 1861-as újjáélesztését, továbbá az 1949-es események adtak-e okot a reménykedésre. "És ma mégis itt vagyunk és a nevünk is a régi" - hangoztatta. Mint jelezte, néhány éve nem sejtették, hogy a régi történeti tapasztalataikra támaszkodva ma újra hasonló kihívásokkal kell szembenéznie a Kúriának.

Álláspontja szerint bízni kell abban, hogy minden körülmény dacára "most is megvalósulhat a valószínűtlen", ezért "nem érdemes méricskélni", a valószínűbbnek, biztonságosabbnak látszó megoldásokat választani. Majd amellett érvelt, hogy a Kúriának ragaszkodnia kell az eddig megismert és helyesnek bizonyult megoldásokhoz. "Hinnünk kell abban, hogy a magyar nép, Magyarország, sőt a Kúria is képes szembenézni a megpróbáltatásokkal" - fogalmazott, majd ezért a bölcsebb hozzáállásnak nevezte, hogy "tesszük a dolgunkat, mint a kontinentális Európa legrégebben alapított és azóta is működő legfelsőbb bírósága". "Isten óvja a Magyarországot és a vele szinte egyidős Kúriát!" - zárta szavait.