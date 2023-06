Balassagyarmaton az államfő megkoszorúzta a Civitas Fortissima-emlékművet. A köztársasági elnök ellátogatott a balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonba is, ahol olyan gyermekeket gondoznak, akik ideiglenesen vagy tartósan nem lehetnek a szüleikkel. A nap folyamán elmegy a KRESZ-parkba is, ahol óvodásokkal találkozik. Látogatást tesz majd Szécsényben is, ahol a vármegye egyetlen malmának a munkájával ismerkedik meg.

Nógrád sorrendben az ötödik vármegye, amelyet meglátogat, legutóbb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tett látogatást.