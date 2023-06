„Jövőre önkormányzati választásra is kerül sor, ahol ismét megmérettetem magam. Nemcsak önkormányzati, de európai parlamenti választásokra is sor kerül, amelyen a most megalakuló Mindenki Magyarországa Néppárttal (MMN) fogunk indulni, hogy képviseljük mindazokat, akik már nem bíznak sem a kormánypárti, sem pedig a parlamenti ellenzéki pártokban” – ezekkel a sorokkal jelentette be újraindulását pénteken a közösségi oldalán Márki-Zay Péter.

Mint ismert, egy év múlva, 2024. június 9-én rendezik Magyarországon az önkormányzati választásokat, egy napon az európai parlamenti választásokkal. Ez lesz a harmadik alkalom, hogy Márki-Zay ringbe száll Hódmezővásárhely polgármesteri székéért – emlékeztet a Magyar Nemzet.

