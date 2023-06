A Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány (RKK) azért indította újra a nagy múlttal rendelkező balatonszárszói konferenciát, hogy a református értelmiség párbeszéde ne csak elemzője, hanem alakítója is legyen az egyházi és világi közéletnek – olvasható a kommünikében.

Az idei téma: Lelkészek Isten és a nemzet szolgálatában?

Ami a magyar társadalommal történik, az a református egyházzal is történik s fordítva – ha a jelen egyházának fontos kihívása a lelkipásztori szolgálat funkciójának és minőségének megerősítése, az a nemzet és kisebb közösségei számára a jövő létkérdésévé válik. 2023 a Magyarországi Református Egyházban és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban is a lelkipásztori hivatás éve – hívják fel a figyelmet a közleményben. Emlékeztetnek: a Reformátusok Szárszói Konferenciája történelmi hagyományainak megfelelően az egyház és a nemzet életében is kiemelt fontosságú témákat vitat meg.