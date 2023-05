Cikkünk frissül!

Több kérdésre nem válaszol a kormányfő

Ennyivel keresnek többet az akkumulátorgyárakban

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az akkugyárakban dolgozók átlagizetése 60 százalékkal nagyobb, mint a feldolgozóiparban dolgozóké. Egész Európában akkugyárakat építenek, és így az Önök elvtársa, Timmermans is akkugyárakat épít.

Először jönnek létre a termelőegységek, utána a kutatóközpontok, és a fejlesztőközpontok.

Nem lehet az utolsó lépéssel kezdeni - mondta a kormányfő. Az autógyártás esetében ma már fejlesztőközpontok jönnek, mert mindenki tudja, hogy tudunk autókat gyártani – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor: Ez egy jól végiggondolt döntés eredménye

Orbán Viktor Kanász-Nagy Máténak (LMP) azt válaszolta, az elektromos autókról nem a döglött ló jut az eszébe. Az akkumulátorgyártás sok bonyolult kérdést tartalmaz. Magyarországon jól végiggondolt iparpolitikai döntés eredménye az akkugyárak építése.

Itthon nagyon szigorúak a környezetvédelmi előírások, és azt be fogják tartani.

Itthon az a baj, hogy több víz megy ki az országból, mint amennyi bejön, tehát a megtartása a legfőbb kérdés – hangsúlyozta a kormányfő. Minden munkahely elsőrendűen a magyarokat illeti meg, majd a határon túliakat, és utána jönnek csak a többiek – tette hozzá.

Előnytelen a kamaraellenesség

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kamaraellenesség egy ilyen gazdasági helyzetben előnytelen a vállalkozásoknak. 2009-ben egy 10 ezer forintos béremelésből 2800 maradt a munkavállalónál, míg most 6400 forint marad – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Nélkülözhetetlen a gazdasági kamara munkája

Orbán Viktor Lukács László Györgynek (Jobbik) azt válaszolta, hogy a kormány nem tehet meg mindent, így a kamarát sem utasíthatja, hogy mennyi összeget szed be, és mire költi. Kamarára szükség van, és szükség van kötelező kamarai tagdíj. A kamara demokratikusan megválasztott testületei tudnak dönteni a beszedett díj felhasználásról - tette hozzá.

Ha nem lenne a kamara, akkor nem tudnánk kedvezményes hiteleket meghirdetni, tehát nélkülözhetetlen a munkája

– mondta a kormányfő.

1400 milliárddal több jut az oktatásra

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy olyan törvényt akarnak alkotni, amely jó a diákoknak ás a pedagógusoknak. 2010-hez képest ma az oktatás költségvetési során 1400 milliárd forinttal több van, míg Önök egyhavi bért elvettek – tette hozzá.

Vannak hivatásszakmák Magyarországon

Orbán Viktor Kunhalmi Ágnesnek (MSZP) azt válaszolta, a tőlem vett idézetekkel egyetért. A tanárok hivatásrendi állapotával kapcsolatban azt mondta, hogy vannak hivatásszakmák Magyarországon, és nekik egyedi jogállásuk van. A kormányfő elmondta, hogy 2013-ban bevezették a pedagógus-életpályamodellt. Meg is érdemlik, hogy legyen a pedagógusoknak egy külön életpályamodelljük.

Egyelőre még nincsen az Országgyűlés előtt a konkrét törvényjavaslat, de amikor itt lesz, akkor meg fogjuk vitatni

– mondta a miniszterelnök.

Ezt kérte a kormányfő

Orbán Viktor arról is beszélt, arra kéri a szülőket, diákokat, tanárokat, hogy a törvényes keretek között fejezzék ki a tiltakozásukat.

Orbán Viktor: Kérem tartsa be a képviselői esküjét!

Orbán Viktor Gelencsér Ferencnek (Momentum) azt válaszolta, hogy a képviselőknek be kell tartaniuk a törvényeket, és be kell tartatniuk. Önök arra buzdítják az embereket, hogy ne tartsák be a törvényeket. Nem lehet építési területre behatolni, rendőröket megdobálni – tette hozzá.

Kérem tartsa be képviselői esküjét

– mondta a kormányfő.