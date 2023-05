Fischl Vilmos kiemelte, hogy a pápa magyarországi látogatása fontos volt az ökumenikus egyház számára is, hiszen a katolikus egyház befolyásolja a gondolkodásmódjukat; amikor a pápa kiad egy enciklikát, azt teológusaik is értelmezik; ezen felül Krisztus népéhez tartoznak mind.

Elmondása szerint a szentatyához közel állnak a menekültek, a hátrányos helyzetűek, a szociálisan nehéz helyzetben lévők és a fiatalok is. A mostani találkozók közül kiemelte a fiatal keresztényekkel szervezett programot a Papp László Budapest Sportarénában, ahol óriási tömeg fogadta őt. Fischl Vilmos úgy fogalmazott, hogy ez Ferenc pápának is erőt adott, hiszen "látta, hogy az egyház él Magyarországon is".

A MEÖT főtitkára azt mondta, hogy Budapesten egy testileg fáradt embert láthattunk, aki ugyanakkor mérhetetlen belső erővel rendelkezett, küzdött folyamatosan a fájdalmai ellen, sokkal kevesebbet volt tolószékben mint egy évvel korábban.

Megjegyezte, hogy a pápa közvetlen, de ugyanakkor tud kőkemény is lenni. Elmondta, hogy tavaly Kazahsztánban a pápalátogatáson tanúja volt annak, amikor a szentatya nagyon határozottan felszólalt a háború ellen, "kőkeményen" kimondta, amit gondol.

Fischl Vilmos felidézte egy másik személyes emlékét is: a Budapesten 2021-ben rendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával 45 percet töltött a szentatyával egy 16 fős delegáció tagjaként az ökumenikus tanács részéről, s a delegációt vezető Steinbach József MEÖT-elnököt - annak köszöntő beszéde után - a pápa a protokollt figyelmen kívül hagyva megölelte.