Beszédet mond a szentatya

Délelőtt 10 óra 15 perckor, a budapesti Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet templomban több száz nehéz sorsú emberrel, szegényekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik a szentatya – írja a Magyar Nemzet.

A várhatóan körülbelül egyórás eseményen Spányi Antal székesfehérvári püspök, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia karitatív és szociális ügyekkel megbízott vezetője, a Katolikus Karitász püspök elnöke mond köszöntőt, majd Ferenc pápa beszél a jelen levőkhöz. A tervek szerint a szentatyát egy menekült család is köszönti majd, ők rövid műsorral is készülnek, emellett többen is tanúságot tesznek a hitükről Ferenc pápa előtt. A rendezvényen szentmise nem lesz, de közös imádság, liturgikus és dicsőítő éneklés igen, és a hívek a végén pápai áldást kapnak.

Vak gyerekekkel, menekültekkel, szegényekkel és fiatalokkal találkozik Ferenc pápa

Ma délelőtt vak gyerekekkel, majd menekültekkel, hajléktalanokkal, szegényekkel, délután pedig fiatalokkal találkozik Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása második napján.

Ferenc pápa fogadása a Szent György téren 2023. április 28-án

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Ferenc pápa szombat reggel magánlátogatást tesz a vak gyerekeket gondozó Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban.