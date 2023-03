A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője az orosz-ukrán háborúra utalva hangoztatta: a béke és a biztonság lett a két legfontosabb érték tavaly február 24-e óta.

Rétvári Bence a polgárőröknek a közbiztonság érdekében nyújtott segítségét méltatva kiemelte, hogy már a jelenlétük is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat.

Az államtitkár felidézte:

tavaly a polgárőrök és a rendőrök 44 ezer esetben vállaltak közös szolgálatot, 393 ezer órányi közös szolgálatot teljesítettek.

A polgárőrök a települések közbiztonsági védelme mellett a határvédelemben is szerepet vállaltak - ismertette. 2022-ben nyolc hónap alatt összesen 13 ezer szolgálatban vettek részt, és segítették a határőrizet feladatait, amire szükség is volt, hiszen összesen 270 ezer illegális határátlépési kísérlet történt tavaly.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy

csütörtökön 15 tagország közös nyilatkozatot fogadott el az illegális migrációval kapcsolatban, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre megfelelő pénzügyi támogatást a frontországok számára, a határvédelem-infrastruktúra minden típusára, beleértve a fizikai akadályokat is.

Ez még nem jutott el a döntéshozókig - folytatta -, és az látható, hogy akik korábban ellenezték, hogy Európa meg tudja védeni a biztonságát akár külső határzárral is, azok eltökéltsége mit sem változott. Ez hosszú vita - tette hozzá.

A polgárőrök munkáját méltatva példaként hozta, hogy Franciaországban tíz emberből hat nem érzi teljesen biztonságban magát, a migránsok lakta negyedekben a franciák 83 százaléka hiányolja a rendőrök fokozottabb jelenlétét. Németországban 2021-ben a vonatokon 44 késes támadás történt, tavaly már 82, a peronokon 2021-ben "csak" 122, most 250.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet

Magyarországon az emberek 85 százaléka biztonságban érzi magát.

Svédországban az emberek 58 százaléka tart attól, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozatává válik, Magyarországon ez négy százalék - vetette össze.

A március 15-i ünnepre emlékezve rámutatott:

amikor 1848-ban békésen győzött a forradalom, pontosan arra törekedtek, hogy Magyarország önállóan döntsön, a dinasztia semmilyen háborúba ne vigye az országot, az idegen katonákat vigyék el, a magyar katonákat ne vigyék külföldre.

"Legyen béke, szabadság és egyetértés!, és most sem akarunk mást. Mindenkinek józan ésszel, hideg fejjel és magyar szívvel be kell látnia, hogy egy háború kapcsán is a legfontosabb, hogy azt elkerüljük."