Mao Ning sajtótájékoztatóján felvetette azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) amerikai laboratóriumokban is vizsgálódnia kellene a vírus eredetével kapcsolatban.

Múlt hét végén a The Wall Street Journal és a The New York Times című amerikai lap arról írt, hogy a vírus eredetének vizsgálata során az amerikai energiaügyi minisztérium arra az eredményre jutott "alacsony megbízhatóság" mellett, hogy a kórokozó egy kínai laboratóriumból, Vuhan városából véletlenül került a környezetbe és kezdett el terjedni. John Kirby, az amerikai elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora hétfőn még azt hangsúlyozta, hogy a washingtoni kormányon belül nincs egyetértés a koronavírus eredetével kapcsolatban, a vizsgálat még nem tart ott, hogy végső következtetést tudjanak levonni.