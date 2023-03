A nemzetközi baloldal modern kori „felvilágosultjai”, az úgynevezett woke-ideológia zászlóvivői szorosan együttműködnek a szélsőbaloldali hálózattal, amely a 20. század elejének kommunista hagyományait felidézve a mozgalom „ökleként” lép fel. Emlékezetes, hogy 2020-ban az Egyesült Államokban és nyugat-európai nagyvárosokban a Black Lives Matter mozgalom nyílt utcai pogromjaiban is a fekete ruhás aktivisták vitték a vezető szerepet. Ők azok, akik hosszú évek óta rendszeresen szerveznek utcai provokációkat, keresik az erőszak alkalmazásának lehetőségét nem patrióta szervezetek, pártok megemlékezésein, vagy bármilyen más okból rendezett tüntetéseken, gyakran összecsapva a rendőrséggel. A szélsőbaloldali szervezet nem riad vissza professzionálisan megtervezett merényletektől sem, bűncselekményeket is elkövetnek céljaik érdekében. Az akcióik során gyakran fegyvereket is használnak, botokat, viperát, bokszert, paprikaspray-t, valamint pajzsot és sisakot viselnek.