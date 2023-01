A baloldal várhatóan idén is tovább folytatja "az elmúlt években tőlük megszokott módon a Magyarország elleni áskálódást" - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője hétfői, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

A frakciószóvivő szerint "nekik soha nem Magyarország érdeke volt az első, Brüsszel és a Soros-birodalom javaslataira is a guruló dollárokért cserébe kérdés nélkül rábólintottak".

Nem is érdekli őket, hogy például az elhibázott brüsszeli szankciók áremelkedést okoznak a magyaroknak, ők akkor is kiállnak a korlátozó intézkedések mellett

- mondta a baloldalról.

Úgy fogalmazott,

"sőt, a dollárbaloldal azért harcolt Brüsszelben a saját politikai céljai érdekében, hogy mindenáron vegyék el magyarok millióitól a nekünk járó uniós forrásokat".

Megjegyezte: ugyanúgy "Brüsszel és a Soros-birodalom mellé álltak" az illegális migráció kérdésében is.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta:

habár a magyarok már kinyilvánították az akaratukat, és nemet mondtak az illegális migrációra, a "dollárbaloldal" továbbra is támogatja a bevándorlást, és ha hatalomra kerülnének, "Brüsszellel és a Soros-birodalommal karöltve együtt engednének szabad utat a migránsoknak Európába".

Kiemelte: "a baloldal már csak ilyen", nekik nem számítanak a magyarok, "a guruló dollárokért cserébe bármikor képesek elárulni hazájukat". Ezzel szemben a Fidesz-KDNP, ahogy eddig is, továbbra is kiáll Magyarország és a magyar emberek érdeke mellett - jelentette ki. Hozzátette: a magyar emberek 2023-ban is "számíthatnak ránk".