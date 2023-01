Arra a kérdésre, hogy a kormányzati média állításai alatt konkrétan mire gondol, azt felelte: "például a mikroadományokra, és hogy hány ember valójában mennyit utalt." Hozzátette: mindenképpen volt finanszírozva a közös kampány is, viszont arról nincs tudomásom, hogy ezek a pénzek más pártokhoz is folytak-e volna be. Ahogy mondtam is az előbb, mindenképpen kijelenthető az, hogy számomra ismeretlen cégek, akik semmit nem adtak hozzá, hogy ez az iroda működjön, szóval ezek nem olyanok voltak, mint egy alkalmazott cég, akiket mi béreltünk, hogy segítsenek nekünk akár kommunikációban, akár televízióban, akár tényleg bárhol.

Mikor a riporter megkérdezte a furcsa tapasztalatokról és a nagyobb összegű támogatókról, vagy hogy voltak-e többször visszatérő adományozók, az egykori alkalmazott azt felelte: