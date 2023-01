Egyre gyakoribb téma a nyilvánosságban a baloldali pártok felkészülése a két választást hozó 2024-es évre. Mindeközben egyre több városvezető jelenti be újraindulási szándékát, így tett Karácsony Gergely is. Ahhoz azonban, hogy Gyurcsány Ferenc támogassa őket, sokuknak vélhetően nagy árat kell fizetnie a jelöltállításnál. Ami a választók számára talán még ennél is fontosabb, esetleges megválasztásuk esetén a DK-elnök még nagyobb, ügydöntő befolyással lehet majd a településeik irányítására – írja a Magyar Nemzet.

A DK-n túl a baloldalról a Nézőpont Intézet felmérése szerint csak a Momentum tudna önállóan bejutni az Európai Parlamentbe, hat százalékkal és egyetlen mandátummal.