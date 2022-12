Cikkünk frissül

Vitalij Klicsko visszautasította a bírálatokat

Vitalij Klicsko kijevi polgármester visszautasította az ukrán elnök bírálatait, amelyek városa felkészültségére vonatkoztak. Volodimir Zelenszkij egyik éjszakai videóbeszédében azt mondta, hogy Kijevben nem biztosítanak elegendő menedéket annak ellenére, hogy az energiarendszert orosz támadások sújtották.

Az úgynevezett "Legyőzhetetlenségi pontokon" meleget és áramot kell biztosítani az embereknek, ha az orosz rakétacsapások a létfontosságú infrastruktúrákra kiterjedő áramszüneteket okoznának.

Klicsko most reagált a vádakra, mondván, Kijevben lényegesen több Legyőzhetetlenségi pont van, mint bármely más ukrajnai városban. „Furcsán néz ki, amikor egyetlen ellenség ellen vagyunk egységesek, de az országon belül kezdünk harcolni" – mondta. Szerinte a politika állt az elnök kijelentési mögött.

Több mint 1000 találat érte az elektromos hálózatot

Moszkva több mint 1000 rakétát lőtt ki Ukrajna elektromos hálózatára, amely a jelentős károk ellenére továbbra is működik - idézett az Interfax hírügynökség egy magas rangú tisztviselőt. Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo hálózatüzemeltető vezérigazgatója az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által szervezett találkozón azt is elmondta, hogy munkatársai a világot járják a javításhoz szükséges komplex berendezések után.

A létfontosságú infrastruktúrát ért közelmúltbeli orosz légicsapások nyolc hulláma súlyosan megrongálta a hálózatot, és vészhelyzeti és tervezett leállásokhoz vezetett országszerte. "Ezek a támadások jelentik a legnagyobb csapást az elektromos hálózatra, amit az emberiség valaha látott" - mondta Kudrickij.

Az Ukrenergo a múlt héten közölte, hogy 315 millió dolláros EBRD-kölcsönt kapott a támadásokban megsérült energiainfrastruktúra helyreállítására és a pénzügyi stabilitás javítására.

Oroszország Irántól vár drónokat és rakétákat

Oroszország ismét Irántól várja, hogy katonáit drónokkal és föld-föld rakétákkal láthassa el az ukrajnai háborújához – állítják amerikai tisztviselők. A Nemzetbiztonsági Tanács egyik forrása szerint a washingtoni adminisztrációt különösen aggasztja, hogy Oroszország föld-föld rakéták beszerzésére törekedhet.

Egy ENSZ-diplomata azt mondta, Irán több száz rakétát és drónt szeretne eladni Oroszországnak, megsértve a Biztonsági Tanács 2015-ös határozatát, amely jóváhagyta a Teherán és hat nagyhatalom közötti nukleáris megállapodást. Oroszország a 2015-ös megállapodás aláírójaként aláásná a határozatot, és kulcskérdés, hogy Moszkva mit ad Iránnak a drónokért és rakétákért cserébe – mondta a diplomata.

Az eladások jelentősen megnövelik az Oroszország és Irán közötti védelmi együttműködés mélységét, és "súlyos következményekkel járhatnak a térség biztonságára nézve".

Óriási összeghez jut egy ukrán bank

Volodimir Zelenszkij beszámolt arról, hogy a francia legfelsőbb bíróság helybenhagyta az ukrán Oschadbank javára az orosz államtól való behajtásról szóló határozatot. Az összeg a felhalmozott kamattal együtt közel 1,5 milliárd dollár. Egy 2015 óta húzódó jogi folyamat végére kerül ezzel pont.

Az ukrán elnök szerint ez egy állami vállalat első győzelme az Oroszország elleni, a krími lefoglalt vagyonnal kapcsolatos jogi perekben, de győzelem egész Ukrajnának, mert azt bizonyítja, hogy Oroszországot felelősségre lehet vonni az ukrán államtól és az egyes vállalatoktól ellopott vagyonért.

Lehetetlen a teljes helyreállítás

"Folyamatosan növeljük a villamosenergia-termelést és -ellátást, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ma már lehetetlen az energiarendszer 100%-át visszaállítani, ahogy az az orosz energiaterror kezdete előtt volt. Időre van szükségünk. Éppen ezért a legtöbb városban és kerületben megmaradnak a leállási menetrendek" - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Szokatlan jelentés az ukrán elnöktől

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda éjszakai videóüzenetében most először számolt be úgy a háború áldozatairól, hogy név szerint említette őket, megadva a munkakörüket is.

Négy rendőr halt meg aknamentesítés közben a Herszon régióban. Egyikük, Mihajlo Kuratcsenko, a cserkaszi régió rendőrfőnöke volt. Rajta kívül Ihor Melnyik robbanóanyag-ártalmatlanító EOD-technikus, Szerhij Nenada kutyakiképző és Vadim Perizok, az Uman kerületi rendőrkapitányság ügyeletes tisztje halt meg, az orvosok pedig további négy rendőr életéért küzdenek - közölte az elnök.

Több mint nyolcezren érkeztek Magyarországra szerdán

Magyarország területére 2022. december 7-én az ukrán-magyar határszakaszon 4682 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3755 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 121 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. december 7-én 20 ember, köztük 11 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.