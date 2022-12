A szombaton átadott terület rekonstrukciója többszöri halasztást követően, 2021 júniusában kezdődött el, holott a felújításról már Tarlós István főpolgármester irányítása alatt megállapodás született - ismerteti az Origo.

Néhány hét alatt harmadával drágult a felújítás

Harmadával kerül többe Budapest egyik legforgalmasabb terének a felújítása most, mint fél éve – adta hírül 2021 nyarán a Világgazdaság. A költségvetés áfával számolva, 4,56 milliárd forint lett. Ez azért meglepő, mert a BKK alig két hete, június 7-én arról adott ki közleményt, hogy a projekt teljes forrásigénye bruttó 3,468 milliárd forint – írta akkor a gazdasági lap. Az újság emlékeztetett, hogy

a bruttó 4,56 milliárdos ár azért is szembeötlő, mert a még Tarlós István vezette Budapesti Közgyűlés 2019 májusában egy 4,167 milliárdos rekonstrukciós büdzsét fogadott el a tér fejlesztésére.

Az októberi választás után a Városházára beköltöző új főpolgármester, Karácsony Gergely részben éppen arra hivatkozva szabta át a komplett beruházást, mert drágállotta. Ehhez képest csaknem 400 millió forinttal drágult a projekt úgy, hogy a Tarlós-féle koncepció műszaki tartalma jóval szélesebb volt, mint ahogy végül Karácsonyék megrendelték a Strabag leánycégétől a beruházást.

Eredetileg a felújítás kiterjedt a Blaha Lujza térre és közvetlen környezetére, új középülettel, a forgalomtechnikai munkák elvégzésével, növénytelepítéssel és az itteni gyalogos-aluljáró bővítésével. Ráadásul tartalmazta a Somogyi Béla utca átépítését is. A kivitelezés tervezett befejezése 2021. december 31. lett volna.

A "fapados" Karácsony-féle kivitelezés eredménye, hogy a tervezett lift sem épült meg, így a babakocsisok és a mozgássérültek nehezen tudják majd használni az aluljárót. A csökkentett műszaki tartalom miatt a nyilvános WC-ket is kihagyták a felújításból. Korábban tervben volt az is, hogy a villamosok végállomását kivezetik a Blaha Lujza térre a szűkös Népszínház utcából, de ez is elmaradt.

A Blaha Lujza tér felújítására egyébként egymilliárd forint állami támogatást biztosított a kormány, a kabinet tehát segíti a fővárost ennek a projektnek a kivitelezésében is.

