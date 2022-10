Szita Károlyt, Kaposvár Fidesz-KDNP-s polgármesterét a műsorban annak kapcsán kérdezték, hogy az uniós szankciós politika megváltoztatását, a felzárkóztatási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásainak elérését kérte az Európai Bizottság elnökétől.

Úgy fogalmazott: "nagy a baj, azt nem mi okoztuk, mégis nekünk kell elszenvedni". Ma már világosan látszik, hogy a szankciók nem érték el a céljukat, a háborúnak nem vetettek véget, ugyanakkor mindannyian szenvedünk a súlyos következményeitől - mutatott rá.

Szita Károly hangsúlyozta: elítélik Oroszország katonai agresszióját, kiállnak Ukrajna területi épsége mellett. Majd szólt arról, hogy a szolidaritás tényleges segítségnyújtásban is megnyilvánul: a megyei jogú városok ukrán menekültek százezreit fogadták be, intézményeik ukrán gyermekek és fiatalok tízezreinek biztosítanak megfelelő bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást, oktatást és nevelést. "Most ezeknek az intézményeknek a működése is nehéz helyzetbe került" - hangoztatta.

Azt mondta: városvezetőként régóta hisz abban, hogy a szuverenitásnál nincs nagyobb erő, majd az energiafüggőség csökkentése mellett érvelve kiemelte: annak megvalósítását szolgálná az EU felzárkóztatási alapja, annak forrásaiból számos ilyen fejlesztést tudnának megvalósítani.

Szita Károly egyúttal arra kérte Magyarország mintegy 3200 településének polgármestereit, hogy ők is lássák el aláírásukkal az Ursula von der Leyennek írt levelet.