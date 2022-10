Továbbra is igaz, hogy nem adhatjuk fel a nemzeti érdekeinket, a brüsszeli bürokratákkal szemben továbbra is meg kell védeni a hagyományainkat és a szuverenitásunkat. Nem engedhetjük, hogy bevándorlók millió rohanják le az Európai Unió tagállamait, ki kell állni a hagyományainkért, a kultúránkért, a globalista ideológiával szemben meg kell védeni a gyermekeinket és a családokat is