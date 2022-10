Cikkünk frissül!

Sokan meghaltak és megsebesültek a hétfői orosz légicsapásokban

Az eddigi összesítések alapján tizenkilencen meghaltak és 105-en megsebesültek az Ukrajnára mért tömeges orosz légicsapásokban hétfőn

- közölték a helyi hatóságok a Telegramon kedden.

A hétfői légitámadás volt a legkiterjedtebb az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta. A rakéta- és dróntámadások lakott területeket és polgári infrastruktúrát értek.

A légicsapásokat az ENSZ és számos ország elítélte.

Éjszaka újabb támadás érte Zaporizzsját

Emine Dzheppar, Ukrajna külügyminiszter-helyettese arról számolt be, hogy Oroszország tegnap este legalább tizenöt rakétát lőtt ki Zaporizzsjára, „egy oktatási intézményt, egy egészségügyi intézményt és lakóépületeket" célozva. Olekszandr Sztarukh, Zaporizzsja megye kormányzója pedig arról számolt be, hogy infrastrukturális létesítményeket ért támadás. Az áldozatokról és a károkról egyelőre nem érkezett információ.

A brit kémfőnök szerint Oroszország kifogy a fegyverekből

Oroszországnak elfogytak a fegyverei az Ukrajna elleni háborúhoz, a Kreml költségei pedig elképesztőek a katonák és felszerelések elvesztése tekintetében is – mondta egy brit kémfőnök. Sir Jeremy Fleming, a GCHQ vezetője szerint az ukrán fegyveres erők átveszik az irányítást a fizikai harctéren és a kibertérben is. „Oroszország erői kimerültek. Ezt az orosz lakosság is kezdi megérteni, és érzik, mekkora borzalmas emberi költsége van a háborúnak" - mondta Jeremy Fleming.

400-700 millió dollárba kerülhetett a hétfői rakétacsapás

Oroszország október 10-én 84 cirkálórakétát és 24 drónt lőtt ki ukrajnai célpontokra, a Forbes szerint körülbelül 400-700 millió dollár összértékben. A Forbes abból a feltételezésből számolta ki a költségeket, hogy az Oroszország által indított rakéták többsége drága és rendkívül pontos Kh-101, S-300 és Tornado-S rakéta volt, míg a többi rakéta Ukrajna légvédelmének túlterhelését szolgálta.

Kiégett autóroncsok Kijevben 2022. október 10-én, miután az orosz erők rakétatámadást intéztek az ukrán főváros ellen

Fotós: Oleh Petraszjuk / Forrás: MTI/EPA

A NATO és az EU is elítélte a támadásokat

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára elítélte Oroszország „borzalmas és válogatás nélküli" rakétatámadásait polgári célpontok ellen Ukrajnában. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen azt mondta, hogy megdöbbent a pusztítás láttán. Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel egyértelműen háborús bűnöknek minősítette Oroszország tetteit. „A civilek válogatás nélküli célba vétele háborús bűn" – mondta Michel.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. október 10-én az ukrán-magyar határszakaszon 4868 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4116 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 91 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást - közölte a rendőrség.

Visszafogott áramfogyasztással segítenek a kijeviek

A kormány kérésére október 10-én az esti órákban a kijevi terület lakosai 26,5%-kal csökkentették áramfogyasztásukat egy tipikus őszi naphoz képest, eközben szakemberek a rakétatámadások miatt megrongálódott elektromos hálózatok javításán dolgoztak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ésszerű villamosenergia-használatra kérte az embereket, hogy próbálják átütemezni a nagyobb fogyasztású berendezések, így a mosógépek, vasalók használatát, így csökkentve a 17 és 22 óra közötti időszak csúcsterhelését.

Emelkedett az orosz támadások áldozatainak száma

14-re emelkedett a hétfői ukrajnai orosz támadások áldozatainak száma. 97-en megsérültek. Az ukrán nagyvárosokat ért csapások után az érintett területek több mint felében már sikerült helyreállítani az elektromos hálózatokat, de így is tízezrek maradtak ideiglenesen víz és áramellátás nélkül.

NATO-csúcsot kezdeményez a brit kormányfő

Liz Truss brit miniszterelnök arra kéri a G7 vezetőit, hogy állhatatosan támogassák Ukrajnát, és kérni fogja a NATO-vezetők sürgős találkozóját – közölte a Downing Street.

A kormányfő szerint a mai online G7-találkozó, amelyhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozik, egy esély arra, hogy megerősítsék az invázió elleni ellenzék egységét.

Zelenszkij: Ukrajnát nem lehet megfélemlíteni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétfői orosz rakétatámadások után azt mondta: "Ukrajnát nem lehet megfélemlíteni. Ehelyett még jobban összefogtunk. Ukrajnát nem lehet megállítani. Még inkább meg vagyunk győződve arról, hogy a terroristákat semlegesíteni kell."

Az ukrán elnök szerint a megszállók kétségeesésükben lőnek polgári célpontokat, mert a harctéren nem képesek szembeszállni az ukrán véderőkkel.

Telefonon egyeztetett az ukrán és az amerikai elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetést folytatott Joseph Biden amerikai elnökkel. Tájékoztatta az ukrán polgári infrastruktúra ellen elkövetett rakétacsapások következményeiről.

„A mai polgári célpontok elleni csapások Ukrajna-szerte a csatatéren vesztes orosz hadsereg gyengeségének a jelei. Ez tiszta terror. De nem fogunk engedni az orosz rakétás zsarolásnak" – húzta alá az államfő.

A két vezető megvitatta a légvédelem fontosságát, és megvitatták Ukrajna támogatásának legsürgetőbb intézkedéseit, amelyeket a nemzetközi közösség elfogadhat.