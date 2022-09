Cikkünk frissül!

Az oroszok kénytelenek elavult fegyvereket bevetni

Az orosz megszállók hiányt tapasztalnak a nagy pontosságú fegyverekből, ezért egyre gyakrabban kezdték el használni az elavult Sz-300-as rakétákat, amelyek egy része használhatatlan - jelentette az Ukrajnai Fegyveres Erők vezérkara.

138 orosz katona halt meg szeptember 3-án

A Déil Műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy szeptember 3-án 138 orosz katonát öltek meg és megsemmisítettek 9 harckocsit, 1 Msta-B harckocsi, 1 Uragan többszörös rakétavetőt, 1 Sz-300-as rakétarendszert, 1 152 mm-es ágyú-hajítót és 18 páncélozott járművet.

Az ukrán hadsereg megsemmisített 1 lőszerraktárt is, és eltalált 1 kompátkelőt délen.

Németország segélyt ígér az ukrán menekültek számára

Svenja Schulze német fejlesztési miniszter közölte, hogy Németország 200 millió eurót biztosít a Németországban menedéket kapó ukrajnai menekültek számára.

Az orosz ágyúzás egy embert megölt, két embert megsebesített Harkivban

Oleh Szinyehubov, a Harkivi terület kormányzója arról számolt be, hogy a Csuhujivszkij és Izsiumszkij körzetek orosz ágyúzása megölt egy 45 éves nőt. Egy 64 éves nő és egy 43 éves férfi pedig megsebesült a támadásban.

Oroszországba látogat a vezető kínai törvényhozó

Nem sok magas rangú külföldi méltóság látogat mostanában Oroszországba, mivel Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója után a nemzetközi kapcsolatok romokban hevernek.

De Kína vezető törvényhozója, Li Zhanshu Li Zhanshu részt vesz a héten a hetedik Keleti Gazdasági Fórumon Vlagyivosztokban - jelentette vasárnap a Hszinhua hírügynökség.

Ő lesz a legmagasabb rangú kínai tisztviselő, aki az ukrajnai háború kezdete óta Oroszországba látogat.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin elnök még februárban, hetekkel azelőtt, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, "határok nélküli" stratégiai partnerséget jelentett be.

Li Zhanshu, az Országos Népi Kongresszus (NPC) Állandó Bizottságának elnöke

Fotós: Rao Aimin / Forrás: Xinhua via AFP

Az orosz erők éjszaka kórházakat és iskolákat lőttek

Kórházakat, iskolákat és lakóházakat lőttek Mykolaivban az éjszaka folyamán - közölte a város polgármestere.

A közművek és a mentőcsapatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, károk keletkeztek az elektromos hálózatban és a vízellátásban - mondta a polgármester.

38 ukránt vittek külföldre gyógykezelésre

Az ukrán egészségügyi minisztérium az Európai Bizottsággal együtt 38 aknarobbanásos sérültet és daganatos beteget evakuált kezelésre Franciaországba, Finnországba, Dániába, Hollandiába és Németországba.

Az ukrán egészségügyi minisztérium jelentése szerint a háború kezdete óta közel 1600 ukránt szállítottak gyógykezelésre nyugati országokba.

Orosz vasutasokat toboroznak az ukrán frontra

Ukrán vezérkari információk szerint az orosz vasúttársaság 10 000 dolgozóját akarják az ukrajnai háborúba toborozni. Az Orosz Vasutak alkalmazottai várhatóan hat hónapra írnak alá rövid távú szerződéseket az orosz hadsereghez, és havi 5100 dollárt (kb.: 2 millió forintot) kapnak. Alekszej Tabalov orosz emberi jogi ügyvéd publikált nemrég egy dokumentumot Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólagos tervéről, hogy nagy cégeknél toboroznának önkénteseket.

Ukrajnában is emelkednek az árak, de emellett az embereink is meghalnak

A brit BBC-nek nyilatkozott az ukrán elnök felesége. Olena Zelenszkát egyebek mellett arról kérdezték, hogy mit üzen a britek számára, akik részben az ukrajnai orosz invázió, valamint a globális gáz- és olajválság miatt emelkedő energiaszámlákkal néznek szembe. Az ukrán first lady megérti, hogy nagyon nehéz a helyzet, hiszen a covid-19 járvány idején az áremelések Ukrajnát is érintették, de most nemcsak az árak emelkednek, hanem az emberek is meghalnak. "Tehát amikor valaki elkezdi számolni a bankszámláján vagy a zsebében lévő fontokat és pennyket, mi is így teszünk, de emellett megszámoljuk az áldozatokat is" - fogalmazott Olena Zelenszka.

Taktikai meglepetést okozott az ukrán ellentámadás

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint az ukrán erők „valószínűleg elértek bizonyos fokú taktikai meglepetést" a folyamatban lévő ellentámadással.

Ukrajna ezt úgy érte el, hogy kihasználta az orosz hadsereg „rossz logisztikáját, adminisztrációját és vezetését".

Medvegyev: A nyugat a halállal sakkozik

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azzal vádolta a nyugatot, hogy „sakkjátszmát játszik a halállal" Ukrajna támogatásával, és megpróbálják kihasználni az orosz-ukrán konfliktust, hogy Oroszországot „a szétesés új körébe" taszítsák.

Határozatlan idejű szabadságra megy Ramzan Kadyrov

Csecsenföld vezetője állítólag azt mondta, hogy „határozatlan idejű és hosszú" szünetet tervez posztján. A 45 éves Ramzan Kadyrov a Telegramjára közzétett videóban azt mondta, hogy úgy véli, „eljött az idő", hogy távozzon. Az orosz csecsen köztársaságot 2007 óta vaskézzel irányító Kadyrovot márciusban Vlagyimir Putyin főhadnaggyá léptette elő az ukrajnai invázióban játszott szerepéért.

Ramzan Kadyrov csecsen elnök

Fotós: Alexey NIKOLSKY / Forrás: SPUTNIK / AFP

Törökország közvetítene

Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan azt mondta Vlagyimir Putyinnak, hogy országa közvetítő szerepet tölthet be a zaporizzsjai atomerőművel kapcsolatos kérdések tisztázásában. A két vezető telefonbeszélgetésén szóba került a fekete-tengeri ukrán gabonaszállítás is. Az orosz és a török elnök a tervek szerint még ebben a hónapban személyesen találkozik majd Üzbegisztánban.

Az EU áll a kihívások elé

Az Európai Unió elvárja Oroszországtól, hogy tartsa tiszteletben a meglévő energiaszerződéseket, de kész megfelelni a kihívásnak, ha ezt nem teszi meg – mondta Paolo Gentiloni gazdasági biztos. Úgy fogalmazott: az EU nem fél Putyin döntéseitől. A Gazprom orosz gázóriás augusztus 31-én határozatlan időre leállította a gázszállítást az Északi Áramlat gázvezetéken keresztül. Oroszországot azzal vádolják, hogy Európa zsarolása és megfélemlítése érdekében folyamatosan megzavarja az Északi Áramlaton keresztüli gázszállítást.

Nincs hol elvégezni a javítást

A Gazprom orosz energiavállalat közölte, hogy a Siemens Energy kész segíteni az Északi Áramlat gázvezeték meghibásodott berendezéseinek megjavításában, de azt állította, hogy nincs helyszín, ahol elvégezhették volna a munkát.

Éjszakai támadás

Az orosz csapatok éjszaka rakétatámadást indítottak a kelet-ukrajnai Kramatorszk és Szlovjanszk ellen – közölte a donyecki régió kormányzója, Pavlo Kirilenko.

Zelenszkij: Oroszország meg akarja félemlíteni Európát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videobeszédében kijelentette, hogy Oroszország növeli nyomását Európára az Északi Áramlat vezetéken keresztüli gázszállítás leállításával. "Oroszország arra készül, hogy döntő energiacsapást mérjen minden európaira" - mondta. "...Oroszország le akarja rombolni minden európai polgár normális életét."

A Gazprom orosz gázóriás augusztus 31-én határozatlan időre leállította a gázszállítást az Északi Áramlat gázvezetéken keresztül.

Gyerekek sérültek meg

Hanna Zamazejeva, a regionális tanács vezetője szerint egy nyolcéves gyerek meghalt egy orosz rakétatámadásban vasárnap reggel a dél-ukrajnai Mikolajiv régióban. Két másik gyerek is megsérült az orosz lövöldözésben Mikolajiv és Bereznehuvat városában.

Svédország garanciákat ígér

Svédország bejelentette, hogy több millió dollár értékben likviditási garanciákat nyújt az északi és balti energiavállalatoknak, hogy megakadályozza az európai energiahiány okozta pénzügyi válságot.

Heves harcok sokfelé

Heves harcok folynak a front számos területén – Harkov régióban, Donbászban és hazánk déli részén egyaránt - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij beszámolója szerint az orosz csapatok ismét megtámadták Mikolajiv régiót, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk körzeteit és Harkovot. Az áldozatok között gyerekek is vannak.

Az ukrán tüzérség mindent megtesz a megszállók ütőképességének megsemmisítése érdekében, hogy a megszállt területen minden orosz főhadiszállást és minden lőszerraktárat, minden logisztikai útvonalat semlegesítsenek - mondta az ukrán elnök.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 3-án az ukrán-magyar határszakaszon 6863 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 12593 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 293 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 3-án 105 ember, köztük 30 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.