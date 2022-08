Minden kapcsolatot megszakított a Jobbik Molnár Enikővel azzal, hogy a párt szerződést bontott Jakab Péter volt kabinetfőnökével, akinek augusz­tus végéig volt megbízatása a pártnál. A Magyar Nemzet információi szerint Molnár kizárása a pártból azért nem történik meg, mert az egykori kabinetfőnök már évek óta nem is tagja a Jobbiknak. Úgy tudjuk, Molnár Enikő a Jobbik V. kerületi szervezetébe lépett be, pár évvel később pedig egy levélben tájékoztatta a tagságot kilépési szándékáról, amelyet azzal indokolt, hogy már nem elégedett a párttal.

Ennek ellenére Molnár, aki ekkor már Jakab Péter akkori szóvivő mellett dolgozott, igen szép karriert futott be. Tagja volt a Zöld Válasz Egyesületnek, kabinetfőnök volt az elnök Jakab mellett, továbbá a mai napig fel van tüntetve a neve a Jobbik alapítványának kuratóriumi tagjai között. A párttagság nélküli politikai szerepvállalás egyébként nem új keletű a Jobbiknál. Steinmetz Ádám soha nem lépett be a Jobbikba, mégis a párt országgyűlési képviselője, sőt parlamenti jegyzője volt. Rig Lajos úgy volt két évig a Jobbik frakciójának tagja, majd egyéni jelölt, hogy már kilépett a Jobbikból. Potocskáné Kőrösi Anita alelnök is csak jóval azután lépett be a pártba, hogy országgyűlési képviselő lett.