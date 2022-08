A Metropol hozott nyilvánosságra egy jobbikos belső levelezést, amiből az derül ki, hogy Jakab Péter párton belüli szövetségesei háborút robbantottak ki a pártban, ugyanis sorra oszlatják fel az alapszervezeteket. Ezeknek a szervezeteknek jelentős része Jakab két legszorosabb szövetségesének a körzetében találhatóak, az egyik ilyen szövetséges a nemierőszak-botrányba keveredett Földi István, a másik pedig az antiszemita kijelentéseivel ismertté vált Bíró László. Vélhetően Jakab az ő közreműködésükkel kíván új pártot alapítani.

A Mediaworks Hírcentrumnak korábban nyilatkozott Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnökhelyettese, aki Jakab Péter volt kabinetfőnökét, Molnár Enikőt tette felelőssé a fokozódó konfliktusokért, és a következőket mondta:

Az elkövetkezendő időszakban még több támadás várható Molnár Enikőtől, mert nem tudja elviselni azt a helyzetet, hogy Jakab Péter személyére már a frakcióvezetői poszton sem tartanak igényt.

A „judapestező” Bíró László pénteken lemondásra szólította fel a Jobbik jelenlegi vezetését egy Faceboook-posztban. Ezt a posztot ugyan azóta már törölték, de Bíró a Mediaworks Hírcentrumnak adott interjúban arról beszélt, hogy csalódott Gyöngyösi Mártonban, szerinte elsősorban az új elnöknek és Potocskáné Kőrösi Anitának köszönhető a párton belüli feszültség.

Lukács László, a Jobbik frissen megválasztott frakcióvezetője pedig azt mondta a Mediaworks Hírcentrumnak, hogy abból semmi nem igaz, amit Bíró kiírt, és jobban kellene tájékozódnia a párt működését illetően. A politikus szerint senki nem szúrta hátba Jakab Pétert, de miután lemondott, a frakció úgy döntött, hogy olyan vezetésre van szükség, ami közelebb áll a jobboldali, konzervatív politikához. Lukács azt is elárulta: kérték Jakabot, hogy posztjaiban használja a Jobbik logóját, de a volt elnök úgy néz ki, saját arculatot épít, ami utalhat arra is, hogy új pártot akar alapítani. Sőt Lukács az interjúban arról is beszélt, hogy arra kérik Jakab Pétert, ne akarja megosztani az ellenzéket. A politikus Jakab volt kabinetfőnökére, Molnár Enikőre utalva a következőket mondta:

Jakab Péter a szíve szerint a Jobbikot építené ezután is, azzal van gond, hogy rossz tanácsadója van.