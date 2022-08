Amióta az Európai Unión belül 2007. december 17-én a schengeni övezet tagja lett hazánk is, attól kezdve az uniós belső határok szabadon átjárhatóvá váltak, kivéve Románia és Horvátország felé. Magyarország schengeni határországként védi az uniót többek között az illegális migráció ellen is. A Gyurcsány-féle SZDSZ–MSZP-kormány ebben az időben számolta fel az önálló határőrséget, amiért már akkor is sok bírálatot kapott.

Napjainkra beigazolódott, történelmi hiba volt úgy megszüntetni a határőrséget, hogy tapasztalt határőrök ezreit küldték el, a határvédelem feladatait pedig nem teljeskörűen szervezték be a rendőrség keretei közé.