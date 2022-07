Továbbra is várja az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség - hívta fel a figyelmet a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) parancsnokhelyettese. Durgó Tamás kiemelte, ez a katonai szolgálati forma azok számára is jó lehetőség, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatási felvételi: egyéves szolgálattal akár 64 plusz pontot is szerezhetnek a jövő évi felvételire.

A parancsnokhelyettes elmondta, idén már több mint 200-an jelentkeztek erre a szolgálati formára, és sok érdeklődő is volt, köztük olyan fiatalok, akik szívesen jelentkeznének önkéntes katonai szolgálatra, ha nem kerülnek be felsőoktatási intézménybe.

Az alezredes kiemelte: augusztus 15-ig lehet jelentkezni a toborzóirodákban vagy az [email protected] címen. Az iranyasereg.hu weboldalon lehet tájékozódni a különböző szolgálati formákról, továbbá itt megtalálhatóak a toborzóirodák elérhetőségei is.

Durgó Tamás elmondta: minden 18 és 65 év közötti, legalább 8 általános végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezhet, akinek van állandó vagy ideiglenes magyarországi lakhelye. Akár határon túl élő magyar állampolgárok is jelentkezhetnek, ha van magyarországi tartózkodási helyük.

Meg kell felelni bizonyos egészségügyi feltételeknek, ez a háziorvosok által kiállított másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatból és pszichológiai vizsgálatból áll. Ezek költségét a Magyar Honvédség kifizeti - ismertette a parancsnokhelyettes.

Tervezetten szeptember 5-én kezdődnek az alapkiképzések Budapesten és minden megyeszékhelyen. A két hónapos alapkiképzés után mindenki választhat, hogy azt folytatja vagy valamilyen műveleti besorolású katonai szervezetnél - akár harckocsizó, ejtőernyős vagy búvár gyakorlatot is jelentő - szervezetnél folytatná a kiképzést. Utóbbi esetében viszont számolni kell az esetleges helyőrségváltással, ilyenkor laktanyai elhelyezést is biztosít a honvédség. Hat hónap után pedig további hat hónapig folytatható ez a szolgálati forma.

Az önkéntes katonai szolgálat alatt legalább 6 hónap teljesítésével 16 vagy 32, egyéves szolgálattal 64 felvételi többletpontot lehet szerezni. Az első két hónapos alapkiképzés alatt mindenki bruttó 200 ezer forintos illetményt kap. Akik műveleti besorolású katonai szervezetnél folytatják, azok illetménye bruttó 260 ezer forintra emelkedik. Mindemellett utazási költségtérítést, ruházatot, élelmezést is biztosít a honvédség.

A parancsnokhelyettes kiemelte: az önkéntes katonai szolgálat alatt bárki bármikor dönthet úgy, hogy szeretne leszerelni. Akinek pedig már a kiképzés alatt megtetszik ez a pálya, bármikor mondhatja, hogy szeretne szerződéses katona lenni. Ha valaki szerződéses katonai szolgálati jogviszonyba kerül, annak az illetményét a katonai bértábla alapján számítják.

Megjegyezte: azok számára, akik nem kötnek képzésük közben vagy annak végén szerződéses jogviszonyt, továbbtanulási lehetőséget jelenthet a szentendrei Altiszti Akadémia vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Durgó Tamás elmondta: a tavaly önkéntes katonai szolgálati képzésre jelentkezők közül többen választották a katonai pályát.

A parancsnokhelyettes szerint ez a szolgálati forma a honvédség számára is több szempontból hasznos. Egyrészt megnő a katonai kiképzéssel rendelkező hadkötelezett állampolgárok száma, másrészt megvan a lehetősége, hogy a civil munkaerőpiac szakembereit is megnyerje a honvédség. Például, ha valakit érdekel a katonai és jogi pálya is, de idén nem veszik fel az egyetemre, jelentkezhet az önkéntes katonai szolgálatra, mellyel többletpontokat szerez. A jogi egyetem elvégzése után pedig dönthet úgy, hogy a Magyar Honvédségnél dolgozik jogászként.

Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat csütörtök este hozzák nyilvánosságra. A ponthatárok kihirdetését Budapesten és több vidéki településen ponthatárváró rendezvényen várják a felvételizők. Durgó Tamás, Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) parancsnokhelyettese az MTI-nek elmondta: toborzóik több ponthatárváró rendezvényen is ott lesznek, hogy ismertessék a fiatalokkal a honvédségi lehetőséget.

Borítókép: A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázison tartott ünnepi állománygyűlés résztvevői 2020. szeptember 2-án.