„Népfelkeléstől” tart Frans Timmermans zöld átmenetért felelős uniós biztos. Ha idén télen az európaiak nem fognak tudni befűteni, az véleménye szerint akár lázadáshoz is vezethet. Hogy ez ne történhessen meg, a biztos akár még a szénhez is visszanyúlna, és véleménye szerint ez a klímaváltozás elleni küzdelmet sem vetné vissza – feltéve, hogy csak rövidtávú kilengésről van szó.

„Ha az energia hiánya miatt a társdalmunk belviszályba kezd, akkor biztosan nem fogjuk tudni teljesíteni a klímavédelmi céljainkat. Akkor biztosan nem fogunk tudni eljutni oda, ahova kéne, ha az energiaválság súlyosan kettészakítja a társadalmat. Biztosítanunk kell, hogy a tél közeledtével az emberek ne maradjanak hidegben, és hogy az iparunk a jelen körülmények között is a lehető legjobban működjön, mivel az egyetlen dolog, ami Putyin malmára hajtja a vizet, az a társadalmunk megosztottsága.”

Hozzátette, hogy elég régóta van a politikában ahhoz, hogy tudja, az emberek csak az azonnal érezhető válságok miatt aggódnak, a hosszútávúak miatt nem.

És ha nem sikerül kezelnünk a jelenlegi helyzetet, akkor a hosszútávút sem fogjuk tudni.Elmondta, hogy a legfőbb célja az, hogy november elsejéig megnyugtassa az uniós polgárokat, hogy nem kell fűtési válsággal szembenézniük. Ehhez akár kőszenet is felhasználnának. „Ha most azt mondanánk, hogy mától nincs több szén, nem lennénk túl meggyőzőek egyes tagállamokban, csak még a mostaninál is magasabbra szítanánk az indulatokat”.

Borítókép: Frans Timmermans (MTI/EPA/Julien Warnand)