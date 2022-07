Tüntetéssorozatoktól, sőt népfelkeléstől tartanak vezető német politikusok, miután egyre jobban kikristályosodik, hogy óriási válság alakulhat ki az országban az orosz gázszállítások leállítása következtében. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a lakossági energiaellátás akadozása mellett az ipari termelés is összeomolhat, és rekordmagasságba szökhet a munkanélküliségi ráta.

A vártnál is nagyobb problémát okozhat Németországban az Oroszország elleni szankciók miatt kialakuló energiahiány, illetve az abból fakadó drágulás. Legutóbb Holger Zschaepitz, a Die Welt nevű német lap gazdasági szerkesztője figyelmeztetett figyelmeztetett a várható gigakrízisre.

A mellékelt horrorisztikus ábra is azt mutatja, hogy Németország egy hatalmas energiaválság felé menetel. A rekordmagas gázárak mellett az áramtarifák is a mélyülő krízisre utalnak

– fogalmazott Zschaepitz a minapi Twitter-bejegyzésében.

A gazdasági szakember által horrorisztikusnak nevezett táblázat azt mutatta, hogy az áram tőzsdei ára elérte a négyszáz eurót megawattóránként, s ha ez a díjszabás lesz érvényes a lakossági fogyasztókra is, akkor a jelenlegi harminc eurocent helyett nyolcvanat kell majd fizetniük egy kilowattórányi villanyért. Zschaepitz szerint ha ez megtörténne, akkor a társadalmat is destabilizálná, és a vállalatok versenyképességét is lerombolná.